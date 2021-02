Un’erba povera con effetti sorprendenti per noi e il nostro gatto 

Esistono diverse piante della tradizione con usi insospettabili. Alcune possono servire per i calcoli renali, altre per i reumatismi e altre per semplici problemi di stomaco. Ne esiste però una che porta diversi benefici non solo alle persone ma anche al nostro baffuto amico a quattro zampe. Si tratta dell’erba gatta. Attenzione però, non si parla della specie classica. Vediamo quindi qual è quest’erba povera con effetti sorprendenti per noi il nostro gatto.

Camedrio

Questo tipo di erba gatta è anche detta camedrio. Si presenta sotto forma di un piccolo arbusto sempreverde che può raggiungere i 50 cm. È una pianta decisamente più legnosa della classica erba gatta e le foglie sono sì più piccole, ma hanno un odore estremamente più potente. Tra l’altro in primavera possono rendere il giardino un luogo meraviglioso grazie ai loro fiorellini rosa violaceo.

Il camedrio e gli animali

Questa pianta, come suggerisce il nome, è estremamente attraente per i gatti. Il suo odore ha un effetto psicoattivo su di loro, creando una sensazione di piacere. Ma non solo, ha effetti benefici anche sulla loro salute. Un altro animale che non rimane indifferente davanti al camedrio è la zanzara. In questo caso però ha l’effetto contrario. Infatti, questa pianta ha la capacità di allontanare le zanzare, soprattutto se in grande quantità. Senza contare poi che il profumo per noi sarà estremamente gradevole.

Un altro animale attratto da questa pianta è l’ape. Ciò significa che queste hanno la capacità di produrre il miele di camedrio, estremamente benefico per la nostra salute. Vediamo più nel dettaglio quali sono i lati positivi per la nostra salute che questa pianta da offrire.

Il camedrio e le persone

La caratteristica più distintiva del camedrio è la sua proprietà balsamica. Infatti, basta strofinare dei rametti di questa pianta e inspirare per capire immediatamente la sua potenza. Il suo effetto è quello di liberare completamente le vie respiratorie. Può quindi essere utilizzato anche per i suffumigi. Se poi viene trasformato in oleolito o in olio essenziale si può inserire anche nei vaporizzatori o nella nostra vasca da bagno. La sensazione di benessere è assicurata.

Dove acquistarlo

Il camedrio è una pianta mediterranea tipica delle zone calcaree, in particolare di Sardegna e Corsica. È però possibile richiedere un ordine speciale al nostro vivaio di fiducia o rivolgersi ai rivenditori online. Nulla toglie poi che possiamo acquistare questa pianta sotto forma di miele o olio essenziale.

Ecco quindi svelata l’identità di un’erba povera con effetti sorprendenti per noi e il nostro gatto.