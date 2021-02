I nostri amici a quattro zampe ci sono sempre per noi. Quando siamo tristi ci consolano e ci fanno capire che per loro siamo importanti. Insomma, ci fanno sentire amati. Per questo è normale provare il desiderio di fargli capire quanto li apprezziamo e li amiamo a nostra volta. Vediamo allora quali sono i metodi infallibili per far capire al nostro cane quanto lo amiamo.

Due lingue diverse

Il problema della comunicazione fra noi e il nostro cane è che non parliamo la stessa lingua. Si tratta infatti di una vera e propria barriera linguistica. È vero che loro hanno imparato a interpretare il nostro tono e i nostri gesti. Ma possiamo imparare a parlare la loro lingua?

Segnali d’amore

Se ci pensiamo bene gli animali dimostrano il loro affetto reciproco tramite segnali ben precisi. Nel caso del cane, uno di questi e sicuramente leccarsi il pelo a vicenda. È quasi qualcosa di primordiale, un gesto che gli ricorda l’affetto della propria madre quando li puliva. Ci sono anche altri segnali che il cane utilizza con noi. Per esempio, tende ad appoggiarsi al nostro corpo col suo peso. Ci guarda direttamente negli occhi, quando non hanno fatto una marachella. E ancora, alzano le sopracciglia quando ci ascoltano. Prendendo spunto da questi gesti, possiamo pensare di riprodurli. Ovviamente non possiamo certo cominciare a leccare il pelo del nostro cane. Esiste però un’alternativa.

Un tocco di pennello

Il trucco è semplice e l’effetto è lo stesso anche sui gatti. Basta intingere un pennello o uno spazzolino in pochissima acqua. A questo punto non ci resta che spennellare il nostro cane. Ricordiamoci che i nostri movimenti devono imitare quelli dei “baci” che riceviamo noi da loro. Non c’è quindi bisogno di costosissime crocchette o giocattoli nuovi. Basta un tocco di pennello.

Segnali di fiducia e attenzione

In aggiunta possiamo anche noi alzare le sopracciglia quando il nostro cane fa un verso. Quando siamo insieme sdraiati sul divano possiamo appoggiarci a loro. E infine, siamo certi di guardarli sempre negli occhi (a meno che non si tratti di un cane che non si conosce). Tutti questi infatti sono dei gesti che il cane compie nei nostri confronti per dimostrare che si fida di noi e che ci dà attenzione. Tuute cose che ora possiamo comunicare noi a loro.

Ecco spiegati i metodi infallibili per far capire al nostro cane quanto lo amiamo.