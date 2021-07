Si sa che l’acqua è un elemento fondamentale per la vita umana e lo è ancor più per il cervello. Oggi ci sono in commercio diversi tipi di acque per soddisfare le più disparate esigenze. Ebbene sembra incredibile ma quest’acqua può ben ringiovanire il cervello di diversi anni. A cosa ci riferiamo?

Il cervello al centro dell’attenzione

Il cervello è la parte più preziosa del nostro organismo ed è tanto importante che a volte ci si identifica con esso. Nella nostra società moderna e occidentale è l’organo che più è sotto stress. Rispetto al passato è sottoposto a un numero notevolmente superiore di sollecitazioni. Queste non sempre si riescono a gestire e subentrano stati di depressione e stress.

L’alimentazione spesso errata e i ritmi frenetici a cui si è sottoposti, provocano danni al cervello. Subisce l’assalto di neurotossine che s’instaurano al suo interno, facendone degenerare le capacità. Nascono anche così, secondo alcuni studi, le malattie neurodegenerative come il Parkinson e l’Alzheimer.

Sembra incredibile ma quest’acqua può ben ringiovanire il cervello di diversi anni

L’Università di Northumbria nel Regno Unito ha recentemente pubblicato uno studio sulle proprietà stupefacenti dell’acqua di rosmarino.

Il rosmarino è noto per le sue proprietà benefiche quali quelle analgesiche, calmando i dolori articolari. Funziona come un broncodilatatore e perciò può calmare la tosse anche dovuta a bronchite. Inoltre possiede diversi antiossidanti che agiscono in modo efficace per la prevenzione del cancro oltre ad essere un protettore del fegato.

Ma lo studio inglese mostra anche un’altra stupefacente proprietà dell’acqua di rosmarino.

Ringiovanire il cervello

Una delle proprietà dell’acqua aromatica di rosmarino è quello di ringiovanire il cervello, sembra anche di ben 11 anni. Una tazza di acqua aromatica al giorno accelera di ben il 15% le capacità cognitive e combatte efficacemente l’invecchiamento cerebrale. Una vera scoperta che può rivelarsi molto utile per far restare in forma il cervello.

Cosa è l’acqua di rosmarino

L’idrolato o acqua aromatica non è che il secondo prodotto della distillazione della pianta. Dopo aver sottoposto foglie e fiori all’azione del vapore, si ottiene l’olio essenziale di rosmarino e l’idrolato o acqua aromatica. È quest’ultima che interessa lo studio sopra citato, e che si può trovare in vendita in erboristeria. Tuttavia anche la semplice infusione delle foglie secche del rosmarino, sortiscono bene il loro effetto.

Il rosmarino è quindi una pianta da utilizzare sempre più in cucina e nello specifico anche come protettiva dell’invecchiamento cerebrale.

Ecco anche un’acqua da bere ottima per controllare la pressione alta o bassa.