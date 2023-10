Era dal 2 giugno del 2022 che sul titolo Unieuro non si registrava un rialzo così importante. Infatti, un’acquisizione fa guadagnare tanti soldi agli azionisti Unieuro che, però, adesso si chiedono se questo rialzo è stato fine a se stesso oppure se potrebbe essere solo l’inizio di un nuovo percorso al rialzo.

Le ragioni alla base del rialzo

A far volare le quotazioni di Unieuro è stata la notizia dell’acquisizione per 60 milioni di euro di Covercare (58 milioni di fatturato 2022) leader nel mercato domestico delle estensioni di garanzia per la riparazione di telefoni cellulari, dispositivi portatili ed elettrodomestici. Inoltre, la società è anche attiva nell’installazione di climatizzatori, caldaie e nei servizi di assistenza per la casa.

A entusiasmare gli investitori è soprattutto l’EBITDA della società acquistata che è pari a 11 milioni di euro per un utile di 6 milioni di euro. Inoltre, Banca Akros ha alzato la valutazione da “neutral” a “buy” e l’obiettivo di prezzo da 8,50 € a 10 €.

Un’acquisizione fa guadagnare tanti soldi agli azionisti Unieuro, fin dove potrebbero arrivare le quotazioni? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Unieuro (MIL:UNIR) ha chiuso la seduta del 17 ottobre a quota 9,1 € in rialzo del 7,88% rispetto alla seduta precedente.

Come scritto all’inizio di questo articolo, era da oltre un anno che le azioni Unieuro non guadagnavano così tanto. Come è lecito attendersi, quindi, questa barra ha avuto un impatto molto importante sul grafico dei prezzi. Come si vede dal grafico seguente, infatti, le quotazioni hanno recuperato prepotentemente area 9 € e adesso potrebbero puntare area 9,5 €. Su questo livello, però, potrebbero esserci prese di beneficio in quanto rappresenta il livello dove la probabilità che si possa assistere a un’inversione è molto elevata.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 9,016 €.

