Come farsi dare dei soldi per vivere nella casa dei nostri sogni con una soluzione che ancora pochi conoscono

Come farsi dare dei soldi per vivere nella casa dei nostri sogni-Foto da imagoeconomica

La nuda proprietà è una soluzione che permette di acquistare casa a prezzi inferiori rispetto al valore di mercato. Ma è una soluzione che in alcuni casi avvantaggia molto anche il venditore.

I prezzi delle case in Italia sono in costante aumento, soprattutto nelle grandi metropoli. Questo rende sempre più difficile per le giovani coppie e le famiglie a basso reddito, acquistare un immobile. Ma un problema potrebbe averlo anche chi ha una casa. Infatti molti hanno case grandi, magari anche commercialmente appetibili, ma che fanno fatica a mantenere. Un vero capitale immobilizzato che potrebbe permettere, se monetizzato, una vita più agiata. Chi ha una casa troppo grande per le sue esigenze, potrebbe venderla, comprare un appartamento più piccolo e realizzare una plusvalenza. Oppure potrebbero optare per la nuda proprietà.

Cos’è la nuda proprietà?

La nuda proprietà è un particolare tipo di compravendita immobiliare in cui il venditore cede al compratore la proprietà dell’immobile. Però il venditore si riserva il diritto di godimento dell’immobile per tutta la vita o per un periodo di tempo determinato. Il compratore, invece, diventa nudo proprietario, ovvero proprietario dell’immobile senza il diritto di godimento.

In pratica, il nudo proprietario acquista l’immobile a un prezzo inferiore rispetto al valore di mercato, in quanto non ne può usufruire immediatamente. Il venditore, invece, incassa subito il valore dell’immobile, anche se in misura minore del valore commerciale, ma può continuare ad abitare nella casa.

Facciamo un esempio. Una casa di valore 100.000 euro viene venduta in nuda proprietà per 60.000 euro. Il venditore, che ha 70 anni, si riserva il diritto di godimento per tutta la vita. Il nudo proprietario, quindi, dovrà aspettare la morte del venditore per diventare pieno proprietario dell’immobile.

Come farsi dare dei soldi abitando nella nostra casa e perché potrebbe essere conveniente

La nuda proprietà presenta una serie di vantaggi per il venditore, che può quindi decidere di optare per questa soluzione. Chi vende può incassare subito buona parte del valore commerciale della casa, come abbiamo visto nell’esempio. Questo è il principale vantaggio della nuda proprietà per il venditore, ovvero incassare dei soldi ma continuare ad abitare la casa. Questo può essere un vantaggio importante per chi ha bisogno di liquidità immediata, ad esempio per pagare spese mediche o per finanziare un’altra attività. Oppure come forma di integrazione della pensione.

Un altro vantaggio della nuda proprietà per il venditore è la possibilità di continuare a vivere nell’immobile, mantenendo il diritto di godimento per la vita. Questo può essere un vantaggio importante per chi non vuole rinunciare alla propria casa, ma vuole monetizzare il suo valore subito. Perciò questa potrebbe essere una soluzione vantaggiosa per persone che desiderano ricavare una rendita dalla propria casa e magari fanno fatica a pagare le spese quotidiane.

Un vantaggio anche per chi compra

Sfruttare la nuda proprietà è come farsi dare dei soldi per abitare la nostra casa. Sicuramente la soluzione è interessante per chi desidera incassare subito il valore dell’immobile, senza rinunciare alla possibilità di continuare a viverci. È importante valutare attentamente i vantaggi e gli svantaggi di questa soluzione, prima di prendere una decisione.

Ovviamente la nuda proprietà è un vantaggio anche per chi compra, perché si assicura una casa a prezzi scontati. A patto che non desideri abitarla da subito. In questo caso meglio adottare altre soluzioni, come, per esempio, le case all’asta, che a volte hanno prezzi incredibili.