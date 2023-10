ETF sui dividendi per scommettere sulle cedole dei titoli ad alto rendimento e magari vivere di rendita

Gli ETF sui dividendi possono offrire un flusso di reddito costante. Questi prodotti investono su titoli azionari che distribuiscono cedola ad alto rendimento; ecco come funzionano.

Gli ETF (Exchange Traded Funds) sono strumenti finanziari che permettono di investire su un paniere di titoli. Di fatto sono come i fondi comuni di investimento, ma si scambiano in Borsa come azioni. Tra questi esiste una categoria di ETF che investe in azioni con una specifica caratteristica, ovvero titoli che storicamente distribuiscono dividendi ad alto rendimento. La scommessa di questi ETF è di avere un guadagno costante anno dopo anno, grazie alla distribuzione dei dividendi.

ETF sui dividendi per guadagnare in modo costante

Una differenza tra gli ETF è quella della distribuzione dei guadagni. Gli ETF ad accumulazione reinvestono i guadagni nell’acquisto di nuovi titoli. Invece gli ETF a distribuzione periodicamente distribuiscono parte dei proventi agli investitori. Gli ETF ad accumulazione reinvestono i dividendi ricevuti, mentre gli ETF a distribuzione li distribuiscono agli investitori in un periodo di tempo stabilito.

Gli ETF azionari che distribuiscono parte delle cedole incassate dalle azioni, sono particolarmente interessanti. Questi ETF investono in un paniere di azioni che pagano dividendi superiori alla media del mercato. La distribuzione di parte dei dividendi al possessore dell’ETF offre così un flusso di reddito regolare all’investitore. Le società in cui investono questi ETF sono solitamente profittevoli ed economicamente forti, il che rende questi ETF una scelta attraente per gli investitori.

Alcuni esempi di strumenti quotati sulla Borsa italiana

Gli ETF quotati a Piazza Affari che investono su azioni ad alto rendimento dei dividendi sono numerosi. Per esempio il Vanguard Ftse Allwld Hidiv Yld Ucits Etf (ISIN IE00B8GKDB10). Questo ETF, a distribuzione dei dividendi, investe nell’indice FTSE All-World High Dividend Yield, un paniere di azioni globali ad elevato rendimento delle cedole azionarie.

Al momento della scrittura di questo articolo l’ETF aveva un valore di 55,1 euro. Secondo le indicazioni di Borsa italiana, la performance dell’ETF nell’ultimo anno è stata del 4,2% e dall’inizio dell’anno ad oggi, il rendimento è stato dell’1,1%. È andata meglio negli ultimi 3 anni, con i prezzi che sono passati da 40,5 euro di ottobre 2020 ai valori attuali.

Perché investire su uno che scommette sui dividendi

Investire ETF sui dividendi per avere un flusso di reddito per vivere, può essere una strategia vincente. Infatti la distribuzione del dividendo può essere considerata una integrazione al reddito. Con una scelta oculata e una buona strategia di investimento, gli ETF con dividendi ad alto rendimento possono offrire un flusso di reddito costante. Chi invece cerca la performance in un ETF, allora potrebbe essere interessato ad alcuni che hanno registrato performance spaventose nel primo semestre del 2023.