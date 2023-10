Da Eurospin sono impazziti con 49,99 € compri un elettrodomestico indispensabile per la casa pulita ma solo fino ad esaurimento scorte

Le pulizie di casa sono sempre un compito gravoso ma sono indispensabili per l’igiene ed il confort casalingo. Eurospin ha pensato a noi e per velocizzare le faccende domestiche ha lanciato una straordinaria offerta per il weekend per acquistare a 49,99 € un elettrodomestico che ne costerebbe il doppio.

Poter disporre degli attrezzi giusti è un gran vantaggio per chi si appresta a svolgere le fatidiche pulizie di Natale. La lotta contro polvere, peli degli animali domestici e acari è spesso insufficiente e per mantenere i nostri ambienti puliti e profumati. Scopa e paletta di certo non bastano. Le nuove generazioni di aspirapolvere e scope elettriche utilizzano la tecnologia di aspirazione ciclonica. In cosa consiste questo meccanismo? Per prima cosa occorre sapere che sono più efficaci dei normali aspirapolvere perché sfrutta il principio della forza centrifuga. L’aria viene convogliata all’interno dell’elettrodomestico e passa attraverso un ciclone che è un dispositivo che separa le parti pesanti dall’aria con la forza centrifuga. In questo vortice le parti più pesanti costituite da sporco e polvere cadono verso il basso e vengono convogliate in un contenitore, una volta separate dall’aria. Solo dopo questa operazione di separazione l’aria passa da un filtro tramite cui vengono rimossi eventuali residui di polvere e poi l’aria viene espulsa.

Passando prima nella camera di separazione a forza centrifuga, non vi è diminuzione della potenza di aspirazione come invece accade nelle scope elettriche tradizionali quando il sacchetto è pieno. La potenza d’aspirazione è costante. Inoltre essendo prive di sacchetto, non ci si deve premurare di cercare i ricambi di sacchetti compatibili perché la pulizia del serbatoio è rapidissima. Basta staccarlo, svuotarlo e pulirlo sotto al getto d’acqua. Questo garantisce una perfetta pulizia del serbatoio senza lasciare incrostazioni di sporco che potrebbero causare anche cattivi odori. L’aspirazione di tipo ciclonico è molto più efficace di quella tradizionale riuscendo ad eliminare più polvere in una sola passata.

Solo per il weekend Eurospin metterà in offerta una scopa elettrica di tipo ciclonico della marca Enhko di potenza 600 W. L’elettrodomestico è dotato di spazzola multiuso e beccuccio per arrivare fino ai punti più nascosti e nelle fessure. Questo modello ha una garanzia di 3 anni. Attenzione però perché l’offerta inizierà venerdì 20 e terminerà domenica 22 ottobre e la quantità è limitata. Il prezzo è ottimo: 49,99 €. Se invece si desidera la comodità wireless senza fili allora ci si può recare alla Lidl dove troviamo un’altra ottima offerta: l’aspirapolvere ricaricabile a marchio Silvercrest a 89 €. In questo caso troviamo due gradi di aspirazione, un livello “max” ed uno “eco”. Anche in questo caso ci sono 3 anni di garanzia.

