L’industria degli occhiali è sempre in forte crescita. Grazie ai diversi materiali, è possibile creare non solo un accessorio indispensabile, ma un vero e proprio oggetto di moda. Per molti vivere senza occhiali da vista sarebbe impensabile e impossibile. Infatti, chi è miope, astigmatico o ipermetrope, deve per forza avere un paio d’occhiali per vedere bene.

Quando arriva il momento del make up, però, molte donne entrano in crisi. Se abbiamo un modello di occhiali che esalta i nostri lineamenti, ci vorranno pochi accorgimenti per risaltare lo sguardo. Basta avere gli strumenti e i prodotti giusti, per ottenere in pochi minuti un risultato fantastico.

Ecco il trucco per valorizzare il viso di chi indossa gli occhiali da vista

La prima regola per realizzare un make up alla moda è usare uno specchio che possa ingrandire il nostro volto. In commercio esistono tipologie che hanno questa funzione, anche con una luce per visualizzare meglio il viso. Per dare personalità e incorniciare il viso, dobbiamo fare attenzione alle sopracciglia. Mai lasciarle incolte e trascurate, perché si noterà subito. Creare una linea armoniosa, più naturale possibile, evitando di appesantire troppo con matite riempitive.

Per avere un trucco che duri a lungo, è bene partire da una buona base con una bb cream luminosa. Usiamo un correttore per le occhiaie del tono giusto e di buona qualità, adatto alla nostra carnagione. Gli occhiali tenderanno a fare ombra in quella zona, quindi sarà fondamentale stendere bene il copri occhiaie. Infatti, è consigliabile preferire colorazioni arancioni e albicocca.

Dopo avere steso il fondotinta, applichiamo una buona cipria, utile a fissare il trucco più a lungo possibile. Usiamo un fard che faccia risaltare gli zigomi, senza esagerare.

Le lenti per miopi, tendono a rimpicciolire l’occhio, quindi è sconsigliabile fare un trucco con toni scuri sfumato (smokey eyes), perché renderebbe lo sguardo più chiuso. Meglio usare ombretti naturali, come il marrone o crema, sempre in contrasto con il colore della montatura.

Nella palpebra superiore applichiamo una leggera linea di eyeliner, in quella inferiore una matita chiara, per ingrandire l’occhio. Se gli occhiali sono molto grandi, diamo profondità al volto, creando delle leggere sfumature con toni un poco più scuri. Se vogliamo ottenere un make up più eccentrico, usiamo matite molto colorate, in tinta con l’outfit che abbiamo scelto.

Ultimi consigli

Quindi, ecco il trucco per valorizzare il viso di chi indossa gli occhiali da vista, realizzarlo non è così difficile, soprattutto se stiamo attenti ai dettagli. Il rimmel e il piegaciglia sono necessari per far risaltare lo sguardo. Non esageriamo con le quantità, per non rischiare di trovare tutto il trucco sbavato. Rifiniamo le labbra con un rossetto adatto alle occasioni, chiaro e lucido di giorno, rosso e opaco la sera.