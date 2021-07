Chi ha detto che chi ha problemi di colesterolo non possa più concedersi sfiziosità a tavola? Basta saper scegliere e con un pochino di ingegno e fantasia si possono portare a tavola delle vere e proprie prelibatezze.

Una vera scoperta il sushi vegano buonissimo perfetto per chi soffre di colesterolo alto

Questo è un sushi insolito poiché non solo molto salutare ma anche vegano. Quindi non ha proteine di origine animale. Vediamo quali sono gli ingredienti per prepararlo:

500 gr di riso per sushi;

700 ml di acqua;

2 cucchiaini di sale;

150 ml di aceto di riso;

1 carota;

1 avocado;

200 gr di tofu;

1 cucchiaio di olio evo;

1 cucchiai di salsa di soia;

paprika q.b.;

succo di ½ limone.

Procurarsi il tipico tappetino per sushi.

Come procedere per la preparazione

Dopo aver sciacquato il riso, metterlo a bollire e lasciarlo riposare 15 minuti una volta pronto. A parte scaldare l’aceto e il sale e unirlo al riso mescolando bene. Dopodiché lasciare raffreddare il tutto.

Nel frattempo tagliare a striscioline il tofu e asciugarlo con la carta assorbente per fargli perdere il liquido in eccesso. A questo punto farlo marinare per almeno un’ora con la paprika, il succo di limone, la salsa di soia il sale e l’olio.

Tagliare a striscioline sottili anche le carote e l’avocado.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ora saremo pronti per la parte più divertente: assemblare il sushi

Stendere sul piano di lavoro l’alga con il lato liscio verso il basso. Con le mani inumidite prendere piccole dosi di riso e disporle sopra, premendo bene e facendo in modo di lasciare uno o due cm di spazio sopra. Serviranno per richiudere il rotolino. Una volta steso e livellato bene il sottile strato di riso, disporre le striscioline di carote, avocado e tofu.

Con l’aiuto del tappetino arrotolare delicatamente e sigillare inumidendo la parte di alga lasciata libera.

Sempre con un coltello inumidito e ben affilato, tagliare a fettine spesse 1,5 cm e servire accompagnando con la salsa di soia.

È una vera scoperta il sushi vegano buonissimo perfetto per chi soffre di colesterolo alto e per gli amanti della cucina orientale. Infatti questo piatto unico è ricco di carboidrati e ha pochissimi grassi, ideale per le diete ipocaloriche.

Approfondimento

Come preparare un goloso e cremoso gelato vegano in 5 minuti senza gelatiera