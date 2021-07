Non sempre è facile decidere come fare per rendere unico e speciale il proprio giardino. Infatti, a meno che non si sia esperti nel decorare gli spazi aperti, si rischia o di essere banali o di peccare di cattivo gusto. Eppure, la pianta perfetta per decorare il giardino e far invidia ai vicini esiste ed è una magnifica pianta sempreverde.

Sembra uscito da una fiaba quest’albero meraviglioso che renderà unico il nostro giardino

La Ravenala madagascariensis, o pianta del viaggiatore, è una magnifica pianta sempreverde esotica originaria del Madagascar. Questa palma ha un aspetto particolarmente scenografico grazie alle bellissime foglie disposte a coda di pavone e lunghe anche 3 metri. Infatti, anche essendo esteticamente simile al banano, questa disposizione delle foglie rende la pianta del viaggiatore unica nel suo genere.

Questa palma da diversi anni si usa a scopo decorativo e può raggiungere anche i 5 metri di altezza se sana ed in forze. Inoltre, anche i fiori di questa pianta sono magnifici: bianchi o color crema che, per la forma, ricordano molto quelli dell’uccello del paradiso.

Come prendersi cura della pianta del viaggiatore

È semplice prendersi cura di quest’albero meraviglioso che sembra uscito da una fiaba e che renderà unico il nostro giardino. La pianta predilige un’esposizione in pieno sole e non teme il caldo o i raggi del sole. Si consiglia comunque di non esporla al sole nelle ore estive più calde quando è ancora “giovane”, perché potrebbe patire. Invece, soffre il freddo e si consiglia di non tenerla mai all’aperto con temperature al di sotto dei -5 gradi.

Inoltre, la pianta del viaggiatore ama i terreni ricchi di sostanze organiche e ben drenati. Essendo una pianta tropicale, ama il terreno umido ma privo di ristagni e possibilmente ricco di azoto e di potassio. Questa pianta ricca di fascino è perfetta per rendere unico il proprio giardino e per portare i tropici direttamente a casa.