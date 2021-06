Resistere agli attacchi di fame e voglia di freschi snack estivi non è sempre possibile. Il caldo spesso non aiuta poiché ci disidrata e toglie energie. Compensare con un buon gelato è la prima cosa che ci viene in mente ma l’eccessivo apporto di zuccheri e grassi non fa di certo bene alla salute e alla linea. C’è una soluzione pratica e semplice che ci viene in aiuto tutte le volte che avvertiamo un languorino o il desiderio di qualcosa di fresco e dolce. Si tratta del gelato fatto in casa senza gelatiera. La ricetta base più nota prevede l’utilizzo della banana al posto di panna e latte. A questo frutto abbineremo un sorprendente ingrediente che darà un sapore unico e una consistenza super cremosa a questo semplicissimo gelato.

Ingredienti:

1 banana;

salsa tahina;

latte di mandorla;

cioccolato fondente.

Come preparare un goloso e cremoso gelato vegano in 5 minuti senza gelatiera

Per la preparazione di questo gelato utilizziamo le banane più mature, quelle che solitamente finiscono per ultime nella dispensa. Tagliamole a rondelle e disponiamole su un vassoio da mettere nel congelatore. Staccate le une dalle altre in modo che non si appiccichino fra loro.

Una volta congelate potremo conservarle in un sacchetto per alimenti nel freezer e averle sempre a disposizione ad ogni attacco di fame. Quando vorremmo preparare il gelato basterà frullarle insieme a un pochino di salsa tahina. Quest’ultima è ricavata dai semi di sesamo tostati e frullati insieme a un pochino di olio fino a ottenere una salsa. Il sapore ricorda quello delle noci e arachidi. Sarà questa la particolarità del nostro gelato alla banana. Nel frullatore aggiungere anche del latte di mandorla e congelare il tutto. Con la consistenza ottenuta sarà possibile anche utilizzare le formine per ghiaccioli, per servirlo in una maniera diversa e divertente.

Il tocco finale sarà dato dalla guarnizione col cioccolato fondente fuso e lasciato raffreddare in modo che si indurisca sopra le palline di gelato. Conferirà una nota amarognola. In alternativa, a seconda dei gusti, si potrà utilizzare quello bianco.

Perché fa bene

Dessert o merenda ideale per gli intolleranti al lattosio, i vegetariani e i vegani ma non solo. I suoi benefici sono talmente tanti che non ne potremo più fare a meno. Vi è un alto apporto di potassio, fosforo e calcio dato dalle banane, inoltre vitamine del gruppo B e C, più fibre, proteine e acidi grassi insaturi dal sesamo. Abbiamo visto come preparare un goloso e cremoso gelato vegano in 5 minuti senza gelatiera.