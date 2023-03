Lukas Gage di White Lotus ha una nuova fiamma, ecco chi è

Nel programma televisivo The Drew Barrymore Show arriva la conferma che Lukas Gage, attore della nota serie Tv White Lotus, ha una nuova fiamma. Ma chi è questo nuovo amore che ama condividere anche sui social?

Coloro che seguono Lukas Gage su Instagram potevano già aver captato qualcosa. Sembra infatti che da un po’ di tempo il noto attore di White Lotus abbia una nuova fiamma. Un amore che è rimasto inizialmente celato senza alcun tipo di dichiarazione ufficiale – solo foto sui social – che ora si concretizza anche davanti agli occhi della stampa e del mondo intero. E quando si dice che i famosi si accoppiano con i famosi, spesso è vero. Infatti l’amore di Lukas Gage è una personalità nota nello show biz. Negli Stati Uniti d’America la notizia ha fatto il giro del web in pochissimo tempo e ora sta esplodendo anche qui in Italia.

Chi è Lukas Gage?

Gage nasce nel 1995 a San Diego, California, ed è un attore abbastanza noto che si destra tra film e serie Tv di successo, proprio come White Lotus disponibile in Italia su Now Tv. Diversi sono i ruoli che ha interpretato nella sua carriera e ha preso parte pellicole come Assassination Nation del 2018, oppure Moonshot del 2022. Sul piccolo schermo invece vanta molto collaborazioni e infatti lo abbiamo visto in Euphoria, Love Victor, The White Lotus, Queer as folk e You.

Chi è il nuovo amore di Lukas Gage di White Lotus?

La conferma arriva proprio dalla nuova fiamma nel programma Tv The Drew Barrymore Show. Infatti l’attore adesso fa coppia con Chris Appleton, l’hair stylist di Kim Kardashian, Jennifer Lopez e Ariana Grande.

“Sono molto innamorato”, ha raccontato durante l’intervista Chris. “Mi sento molto grato di poter condividere il mio tempo con una persona molto speciale”. E ha aggiunto: “L’amore è una cosa davvero speciale, e credo che incontrare qualcuno con cui si entra in sintonia sia davvero”.

La conduttrice ha poi mostrato una foto che lo ritrae insieme alla star di The White Lotus in Messico. “Sì, quello è Lukas. In Messico”, dice Chris. Proprio da quelle foto, postate sui loro social, sono partiti i primi rumors sulla coppia, voci che oggi sono realtà. E così, spesso, si lasciano fotografare insieme sui red carpet o eventi pubblici. E allora chi è il nuovo amore di Lukas Gage di White Lotus? È Chris Appleton.