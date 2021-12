Abbiamo più volte visto nei giorni scorsi che l’Ariete sarà probabilmente il protagonista assoluto del 2022. Ma si tratta di una fortuna che secondo le stelle potrebbe iniziare già in questi giorni. Una specie di rincorsa che porterà tante soddisfazioni in qualsiasi campo ai nati di questo segno. Che, però, nei prossimi giorni, non saranno gli unici fortunati. Attenzione alla valanga di denaro che potrebbe travolgere questi 3 segni nei prossimi giorni grazie all’aiuto di Marte e Giove. Vediamo chi potrebbe attendere soddisfazioni economiche di qui a poco.

Ancora e ancora Ariete

Sicuramente gli Arieti saranno contenti di vedersi al centro dell’attenzione. Qualità che fa parte del DNA di questo segno. Magari ci sarà invece un po’ di invidia da parte degli altri segni che vedono l’Ariete sempre protagonista. Eppure, grazie alla sponsorizzazione di Marte e Giove sono previste ulteriori gratifiche nei prossimi giorni. Soddisfazioni che non cadranno dal cielo, ma saranno invece il frutto di investimenti e semine fatti con tutta l’energia e la testardaggine di questo segno. Gli Arieti guardino come esempio all’Imperatore Carlo Magno, guerriero e politico nato sotto questo segno.

Avevamo accennato che per il Leone il 2022 sarà un anno di tregua dopo i grandi successi del 2021. Ci sarà più spazio per l’amore e per il sentimento. Attenzione, però alla coda del 2020, che potrebbe riservare incredibili novità in ambito lavorativo. Se abbiamo appena iniziato, ci sono già margini di miglioramento e di gratifiche economiche. Se siamo invece già in carriera, occhio alle possibili e probabili nuove opportunità. C’è il Dio della guerra Marte che invita il Leone a scendere in battaglia preparandosi a portare a casa parecchie vittorie. Non per niente Napoleone del segno del Leone, di battaglie se ne intendeva.

Tra l’amore e il denaro

Abbiamo visto che il Toro potrebbe avere in queste ore qualche difficoltà amorosa. Ma potrebbe esserci Venere che corre in aiuto. Ben diversa invece la situazione in campo professionale. Proprio in questi ultimi giorni dell’anno potrebbero verificarsi importanti novità. Dovrebbero sbloccarsi finalmente delle posizioni lavorative ed economiche bloccate da anni. Già nelle prossime ore l’orizzonte lavorativo ed economico potrebbe davvero tingersi di rosa. Attenzione, però a non sfogare in casa le tensioni emotive che accumuliamo in campo professionale. L’importante sarà affrontare le sfide con stile come Valentino, personaggio di riferimento del Toro.

