Una vacanza spettacolare a Pasqua spendendo poco in Italia? Ecco delle proposte per visitare luoghi da incanto

Andare in vacanza è il sogno di molti. Ci sono tante località in Italia tra cui scegliere. Alcune sono destinazioni turistiche tutto l’anno, pensiamo a Roma o a Venezia. Visitarle potrebbe però costare molto. In primavera e a Pasqua in alternativa potremmo visitare posti incantevoli ed economici. Eccone alcuni.

Il desiderio di evasione dalla routine si fa più evidente alla fine dell’inverno. La temperatura mite, le giornate più lunghe, ponti e feste ci invitano a uscire. Possiamo approfittare della Settimana Santa e del weekend pasquale. Senza spendere troppi soldi ci rilasseremo in località tranquille e lontane dal caos della città. Prendiamo ad esempio due Regioni. La prima è la Puglia.

Il mare e il buon cibo non sono gli unici motivi per visitarla. Pensiamo ai caratteristici Trulli di Alberobello, alle Grotte di Castellana o allo Zoosafari di Fasano.

Per la Settimana Santa possiamo trovare a prezzi convenienti delle sistemazioni a Gallipoli e dintorni. Come non rimanere incantati da questa località sul mare? Potremmo visitare la cattedrale di Sant’Agata, il museo civico e il Castello Angioino. Il centro storico si trova su un’isola collegata alla terraferma con un ponte.

Per i riti pasquali assisteremo alla processione dei Misteri e ad alcuni concerti.

Una vacanza spettacolare a Pasqua spendendo poco immersi nelle bellezze della Puglia

Tra le offerte per trascorrere una vacanza in Salento abbiamo quella della Masseria Relais Santa Teresa. La struttura si trova a Sannicola vicino Gallipoli. Dall’8 al 10 aprile p.v. a partire da 289,00 euro a persona avremmo:

2 pernottamenti, colazione inclusa;

la cena di giorno 8;

il pranzo di Pasqua e Pasquetta;

un laboratorio per imparare a ballare la pizzica;

massaggio di coppia.

Un’altra proposta in occasione della Pasqua è quella del Victoria Palace Hotel, sito a Gallipoli. Con 220,00 euro a persona, esclusi gli extra, pernotteremmo per 2 notti con inclusa la cena dell’8 e colazione e pranzo di Pasqua e Pasquetta. Si potrebbe anche fare una visita guidata nel centro storico.

Alcune proposte interessanti per un weekend in montagna

Se preferiamo la montagna, ci sono tante possibilità per viverla anche in primavera gustando buon cibo. Ad esempio in Trentino Alto Adige le valli sono meravigliose e prati, fiori e laghi possono farci rilassare. Sulle cime più alte delle montagne vedremo ancora della neve.

In questa Regione italiana troviamo rinomate piste da sci e città come Trento e Bolzano. Ci sono anche altre belle località dove andare per una vacanza spettacolare a Pasqua spendendo poco.

Tra le varie strutture ricettive vicino alle Terme di Comano e al lago di Molveno c’è l’Hotel Angelo. Per Pasqua con 240,00 euro a persona si possono prenotare 3 giorni di vacanza, colazione inclusa e alcuni pasti, tra cui il pranzo del 9. Per Pasquetta è prevista un’escursione. Verrà fornita anche la Trentino Guest Card che permette di ottenere degli sconti sui mezzi e sui alcuni biglietti di ingresso. Nella splendida Val di Non potremmo approfittare di altre offerte. Per esempio, dal primo al 10 aprile si potrebbero pagare solo 40 euro a notte a persona presso l’Agritur Cristina. Il soggiorno minimo in questo agriturismo è di 3 pernottamenti. La cifra include la colazione, la visita ai meleti e la Trentino Guest Card.