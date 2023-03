Andare in vacanza spendendo pochi soldi? Ecco 7 consigli e le offerte imperdibili per viaggiare in treno

Ogni tanto è bello concederci una pausa di relax. In ogni stagione dell’anno possiamo scegliere diverse località dove andare. Soprattutto con la primavera cominciamo a desiderare di fare una bella vacanza. Se abbiamo pochi soldi a disposizione ecco alcuni consigli per risparmiare.

Oltre a rilassarci con passeggiate, un film al cinema e una pizza, appena possibile si parte per una vacanza. Sia essa breve o più lunga, ha un costo. Se abbiamo un budget limitato a disposizione dovremo stare attenti a molti aspetti. Ci potrebbero servire alcuni consigli per salvaguardare il nostro portafogli.

In base ai nostri interessi e ai giorni a disposizione possiamo organizzare in modo autonomo la nostra vacanza. Meglio affidarci a un’agenzia qualificata di fiducia per viaggi in Paesi stranieri lontani. In questo caso ci forniranno indicazioni sulla sicurezza, la sanità, i documenti necessari e altro.

Andare in vacanza spendendo pochi soldi: ci sono alcune dritte per risparmiare

Per un weekend o alcuni giorni di svago si potrebbe risparmiare seguendo i seguenti consigli:

preferiamo la bassa stagione. Alcune località sono troppo care in alcuni periodi dell’anno;

confrontiamo i prezzi del sito delle strutture ricettive (hotel, bed and breakfast) con quello dei siti di prenotazione famosi. In certi casi si potrebbe pagare meno prenotando direttamente da quello dell’hotel;

se abbiamo delle ferie programmate, fissiamo voli e albergo con largo anticipo. Potremmo approfittare di sconti appositi. Ciò accade spesso anche con le crociere;

paragoniamo il prezzo di una camera con colazione inclusa e senza. Possiamo sempre andare in un bar vicino e spendere pochi euro;

anche per i pasti approfittiamo del cibo di strada ogni tanto. In questo modo spenderemo poco mangiando bene e con gusto. Apprenderemo anche le tradizioni locali; per spostarci in alcune città è possibile acquistare un biglietto che include bus, tram, metro ad esempio. Di solito è più conveniente rispetto a quelli singoli; infine, c’è il vecchio sistema dell’ospitalità. Se in una località conosciamo un amico che vi abita, potremmo chiedere di pernottare da lui. In cambio gli offriremo ospitalità quando vorrà visitare la nostra città.

Come viaggiare in treno risparmiando

Viaggiare in treno può rivelarsi spesso conveniente. Per esempio, con Italo al momento ci sono le seguenti promo:

Italo Giovani, con risparmi fino al 75% per chi ha meno di 29 anni; se il passeggero ha più di 60 anni potrebbe avere sconti fino al 60%;

infine, se si viaggia in 2 o in gruppo fino a 10 persone con Italo c’è uno sconto fino al 60%. Per quanto riguarda Trenitalia, ad esempio, i gruppi familiari possono avere uno sconto con Bimbi gratis. Non paga il biglietto chi ha meno di 15 anni e l’adulto ha uno sconto del 40%. Per maggiori dettagli sulle offerte Italo e Trenitalia si rimanda ai loro siti.

Andare in vacanza spendendo pochi soldi si può anche approfittando di una bella iniziativa. La prima domenica di ogni mese si entra gratis in musei e parchi archeologici statali. Inoltre, con la tessera del FAI (Fondo ambiente italiano) si possono ricevere sconti in tanti siti italiani e in alcuni addirittura si può accedere gratuitamente.