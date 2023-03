Sebbene non abbia impresso ancora una svolta definitiva al ribasso in corso, la seduta del 16 marzo ha visto un tentativo di reazione al tracollo del giorno precedente. Ecco, quindi, che quasi tutti i titoli azionari abbiano tentato di recuperare almeno parte delle posizioni perse nella seduta precedente. Tuttavia, ci sono azioni che non si sono accodate al rialzo dei mercati azionari: El.En, Mutuionline e De Longhi. Questi tre titoli azionari hanno chiuso in fondo alla classifica della performance giornaliera delle società con capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro.

Il ribasso di El.En potrebbe essere l’inizio della ripresa al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo El.En (MIL:ELN) ha chiuso la seduta del 16 marzo in ribasso del 5,35% rispetto alla seduta precedente, a quota 14,15 €.

El.En è un titolo azionario che ha sempre dato, negli ultimi cinque anni, ottime soddisfazioni ai suoi azionisti. Eppure negli ultimi 9 giorni di Borsa aperta ha perso oltre il 15%. Ovviamente, quindi, gli indicatori sono impostati al ribasso. Tuttavia, la reazione delle quotazioni al raggiungimento della massima estensione ribassista fa ben sperare. Il titolo, infatti, ha chiuso lontano dai minimi di giornata.

Una chiusura giornaliera superiore a 4,53 € potrebbe dare un segnale rialzista.

Il ribasso di Mutuionline ha origini più lontane che non la crisi di questi giorni

Il titolo Mutuionline (MIL:MOL) ha chiuso la seduta del 16 marzo in ribasso del 4,77% rispetto alla seduta precedente, a quota 23,54 €.

Il ribasso di questo titolo azionario viene da lontano. È da inizio febbraio, infatti, che è iniziata la discesa tuttora in corso e la cui durata ha raggiunto livelli che non si vedevano dal luglio 2022. Adesso, però, le quotazioni potrebbero essere giunte al capolinea del ribasso. Come si vede dal grafico, infatti, i prezzi hanno raggiunto livelli che non si vedevano dal dicembre 2022. Infine, le quotazioni sono in ipervenduto.

Potremmo, quindi, nei prossimi giorni assistere a un rimbalzo di breve termine.

Quadruplo minimi in arrivo per De Longhi?

Il titolo De Longhi (MIL:DLG) ha chiuso la seduta del 16 marzo a quota 21,58 €, in ribasso del 3,14% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dal grafico, le azioni De Longhi sono impostate al ribasso e potrebbero andare a formare un quadruplo minimo. Il livello indicato dalla linea tratteggiata, infatti, dal novembre 2022 sta sostenendo le quotazioni e potrebbe favorire un rimbalzo del titolo.

In caso contrario, le quotazioni potrebbero spingersi fino in area 18 €.

In generale potremmo dire che le azioni che non si sono accodate al rialzo dei mercati azionari potrebbero essere sul punto di dare vita a un rialzo di breve.

Articoli che potrebbero essere di interesse

2 azioni del Ftse Mib che potrebbero salire di diversi punti percentuali

Quanto costa oggi in media un bilocale o un trilocale? Ecco i prezzi al mq degli immobili in Italia