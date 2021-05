Finalmente stanno pian piano arrivando le belle e calde giornate di sole: la stagione estiva è davvero alle porte.

Dopo mesi passati in casa sentiamo la necessità di uscire, di viaggiare e di vedere il mare, soprattutto per chi vive lontano da questi luoghi.

Molto spesso, per le nostre vacanze guardiamo e puntiamo a mete lontane, senza sapere che vicino a noi esistono dei posti straordinariamente belli.

Infatti, non tutti sanno che in Italia esistono queste spiagge dal mare cristallino dove trascorrere una sensazionale vacanza al risparmio.

Alla scoperta di luoghi incantati

La Riviera del Conero si estende dalla costa dell’Adriatico, precisamente Ancona, e arriva fino al borgo di Numana.

Troviamo delle spiagge meravigliose, alcune facilmente raggiungibili, altre più nascoste dove scopriremo piccoli paesi dalla natura incontaminata.

La Costa Viola parte dalla costa della Calabria meridionale e si protende fino davanti allo Stretto di Messina.

È un vero tesoro che merita di essere visitato, ricca di spiagge dall’acqua cristallina e borghi che si affacciano sul mare come Scilla.

In Puglia, troviamo il Parco Nazionale del Gargano dove la fanno da padrone panorami, spiagge e baie che ci lasceranno senza fiato.

Incontreremo lungo la costa, che si estende da Mattinata fino a Lesina, baie con piccoli paesini e borghi da vedere assolutamente.

Maratea si trova tra le montagne lucane, in Basilicata; ci ritroveremo quindi nel borgo sul Golfo di Policastro, una tappa assolutamente da vedere.

Questa città romantica è conosciuta anche come “la perla del Tirreno”, dalle spiagge incredibili, sentieri di trekking e prezzi molto buoni.

Non tutti sanno che in Italia esistono queste spiagge dal mare cristallino dove trascorrere una sensazionale vacanza al risparmio.

Consigli per spendere poco in spiaggia

Si consiglia di scegliere sempre la spiaggia libera, se si è in tanti portarsi sempre dietro un ombrellone molto semplice da trasportare e da montare.

Preparare, prima di partire, pranzi semplici, freschi, veloci e comodi da conservare, come panini o insalatone.

Ricordiamoci di mettere nella borsa termica delle bevande, come acqua o bibite sfiziose, risparmiando così soldi per qualcosa di appetitoso come gelato o una granita.