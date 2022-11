Una vacanza in Francia in luoghi da sogno nel Basso Reno in giro anche per mercatini di Natale

Quando si pensa ad andare in vacanza all’estero spesso si tende a prenotare un viaggio nelle città più note. A volte, quando si torna in un Paese, si desidera visitarne dei posti meno conosciuti. Nel caso della Francia, una delle mete da sogno per molti è senza dubbio Parigi. In ogni stagione dell’anno strade, monumenti, musei e negozi della ville lumière attirano turisti da tutto il Mondo.

Se l’abbiamo già visitata, oppure rimandiamo il viaggio per problemi di budget, ci sono dei posti diversi da vedere. Alcuni si trovano a pochi chilometri da Strasburgo, sulla rinomata Strada dei vini dell’Alsazia. In particolare, scopriamo tre località del Basso Reno.

Spunti per una vacanza in Francia in luoghi da sogno

Nei pressi del massiccio dei Vosgi ci sono tante graziose cittadine. Una di esse è Obernai, che accoglie il visitatore con vie ed edifici storici. Alcuni risalgono al medioevo, altri al periodo rinascimentale. Le case hanno l’inconfondibile aspetto a graticcio, che troviamo anche in altre località, come la bella cittadina di Colmar. Sono da vedere il particolare pozzo a sei secchi del sedicesimo secolo e la chiesa neogotica dedicata ai Santi Pietro e Paolo.

Poco fuori il centro abitato si trova il Mémorial National des Incorporés de Force, dedicato alle vittime della Seconda Guerra Mondiale. Da lì si potrà ammirare Obernai dall’alto. Nei dintorni vi sono tanti vigneti e cantine dove poter fare delle degustazioni. A dicembre il paese ospita un mercatino di Natale.

Altre due località in Alsazia poco conosciute

Un’altra località da scoprire potrebbe essere Saverne. Anche qui troviamo le case a graticcio e belle vie dove fare delle passeggiate rilassanti. Tra i punti di interesse di Saverne c’è il castello dei Rohan. L’edificio del diciottesimo secolo presenta sulla facciata uno stile neoclassico. È attorniato da un parco e ospita un museo con reperti archeologici e varie altre sezioni. Vicino al castello si trova un porto turistico da dove partono mini crociere lungo il canale Marna-Reno. Il castello di Haut-Barr, invece, è di origine medievale. Oltre alle chiese, si potrebbe visitare, in particolare a maggio, il Giardino delle rose, con migliaia di esemplari di questo bel fiore. Anche a Saverne l’atmosfera natalizia si respirerà a dicembre con mercatini e luci per le strade.

Presso Dambach-la-Ville, infine, si trovano il castello di Bernstein e cantine per degustazioni di vini. Per le festività natalizie non mancano i caratteristici stand. Per una vacanza in Francia in luoghi da sogno, quindi, potremo aggiungere questi posti alla nostra lista.