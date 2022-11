Le meraviglie da vedere in Toscana in una città bella tutto l’anno e soprattutto a dicembre

Sappiamo che ogni regione italiana racchiude come uno scrigno tanti luoghi preziosi da scoprire. Alcuni sono noti altri meno. Se stiamo programmando un viaggio per andare in vacanza in Toscana, probabilmente vorremmo visitare i tesori di Firenze. Pisa, Viareggio, Lucca sono solo alcune delle altre località ricche di attrazioni.

C’è una città forse meno frequentata ma che stupisce i visitatori per le sue bellezze. Stiamo parlando di Arezzo. Questa città si potrebbe visitare agevolmente a piedi. Potremmo vedere ad esempio la Piazza Guido Monaco. Al centro della sua rotatoria si staglia la statua di Guido d’Arezzo, il padre della moderna notazione musicale.

Le meraviglie da vedere in Toscana anche in un giorno

Arezzo è legata pure ad altri illustri nomi. Giorgio Vasari fu uno scultore, pittore e storico dell’arte molto stimato. La sua casa-museo è visitabile in città e racchiude documenti e varie sue opere. Un’ala del Museo diocesano di arte sacra è dedicata proprio a lui.

In città ci sono tante piazze da ammirare. Piazza Grande è in salita e ha fatto da sfondo ad alcune scene del film “La vita è bella” di Roberto Benigni. Ogni mese si riempie di persone perché vi si tiene il mercatino dell’antiquariato.

Due volte l’anno, inoltre, Piazza Grande ospita la suggestiva Giostra del Saracino. Su questo luogo si affacciano molti palazzi e loggiati e anche l’abside della chiesa di Santa Maria della Pieve.

Altre attrazioni da vedere

Nella Basilica di San Francesco è da visitare soprattutto la Cappella Bacci. Qui c’è un ciclo di affreschi di Piero della Francesca sulla Leggenda della Santa Croce.

Per una passeggiata all’aperto nel verde si può andare nel parco Il Prato. Poco distante sul colle San Donato c’è la Fortezza medicea. La sua forma è pentagonale e risale al sedicesimo secolo.

Specialmente per i bambini sarà interessante vedere ad Arezzo gli oggetti esposti nel Museo dei mezzi di comunicazione. Ci sono telegrafi, registratori, primi apparecchi cinematografici e molto altro.

La magia del Natale in questa città della Toscana

Arezzo, quindi, offre al turista alcune tra le meraviglie da vedere in Toscana durante una vacanza lunga o un weekend. Tra novembre e dicembre ogni anno Arezzo si riempie di luci, colori, suoni e sapori diventando la Città del Natale. Si chiama proprio così l’iniziativa che vede alcune piazze colme di gente e bancarelle. Inoltre, molti palazzi cambiano aspetto per via delle proiezioni di luci. Ci sono anche la ruota panoramica, la casa di Babbo Natale e il villaggio tirolese. L’attesa della festa diventa più gioiosa in questo modo per grandi e bambini.

Per quanto riguarda il cibo, tra i piatti tipici di Arezzo si possono gustare i maccheroni con l’ocio, i grifi all’aretina, la scottiglia e i fegatelli.