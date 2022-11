Gli over 60 possono viaggiare a condizioni pazzesche verso tutta l’Italia con un’offerta

La vita dopo il raggiungimento dei 60 anni di età è ancora ricchissima di opportunità. Anche nel campo della moda ci sono alcuni trucchi che possono farci sembrare più giovani e di tendenza come indossare alcuni dei bellissimi stivali che potrebbero evitare la fascite. Molti sfruttano questo momento per vedere luoghi nuovi. D’altronde a questa età i nostri figli sono già grandi e potremmo avere molto più tempo a disposizione per toglierci qualche sfizio, specie se abbiamo già raggiunto l’età del pensionamento.

Così diventa possibile anche concedersi un viaggio di tanto in tanto, specie se abbiamo fatto uno dei vaccini consigliati per trascorrere l’inverno senza rischi.

Non dobbiamo allora perdere un momento, visto che su Trenitalia ci sono delle offerte realmente molto interessanti, visto che gli over 60 possono viaggiare a condizioni pazzesche in molte destinazioni nazionali e internazionali.

Come accedere a sconti fino al 50%

La prima importante agevolazione che dovremmo sempre tenere presente è che se siamo utilizzatori frequenti delle tratte ferroviarie possiamo attivare la cosiddetta Carta Argento: gratuita al di sopra dei 75 anni, e dal costo di 30 euro per chi ne ha più di 60. Darà diritto a un 15% di sconto su qualsiasi tratta base che desideriamo sul territorio nazionale e sui servizi Business, Premium e Standard. Sulle tratte internazionali lo sconto sarà addirittura del 25% per le destinazioni che partono o ritornano in Italia. Insomma, si tratta di un tariffario interessante, specie se siamo soliti viaggiare in treno ed a maggior ragione in un anno durante il quale i rincari generali sono così evidenti.

Ma per l’autunno e l’inverno c’è una nuova gustosa novità anche per quanti vogliano concedersi solamente un viaggio occasionale: si tratta dell’offerta Senior. L’offerta è dedicata agli over 60 che siano in possesso della cosiddetta Carta Freccia. Sottoscriverla è totalmente gratuito e darà diritto a sconti notevoli: dal 20% fino addirittura al 50% di sconto a seconda delle tratte selezionate. Il servizio si applica non solamente alle Frecce, ma anche agli Intercity e agli Intercity notte. Non si applica però per le categorie Executive ed Excelsior, che non sono considerate dall’offerta. E se non siamo sicuri fino in fondo della partenza, non dobbiamo comunque lasciarci sfuggire l’occasione. Infatti l’orario e la tratta del biglietto è modificabile una volta senza alcuna penale, eccezion fatta per il differente prezzo del biglietto.

Gli over 60 possono viaggiare a condizioni pazzesche in molte destinazioni d’Italia

Ricordiamo però di non acquistare i biglietti all’ultimo minuto. Per quanti molti amano il brivido dei viaggi cosiddetti last minute, le offerte sono riservate a quanti prenotano con un anticipo di almeno 24 ore (48 nel caso degli Intercity notte).

Un’ottima alternativa in treno potrebbe essere, se siamo così fortunati, affrontare un viaggio in aereo. Pochi lo sanno ma anche in questo caso le singole compagnie propongono prezzi interessante per i viaggiatori più avanti con l’età. Per scoprirlo basta visitare il sito internet o chiamare il numero informativo messo a disposizione dalla compagnia aerea.