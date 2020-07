Quanti ricordano la splendida “Pioggia nel Pineto” del vate della poesia italiana: Gabriele D’Annunzio. Se qualcuno mantiene però qualche brutto ricordo per averla imparata a memoria, tra fatica e poca voglia, lo rimuova. Pineto, in Abruzzo, è una splendida meta economica al mare tra natura e relax. Non è propriamente la pineta della poesia, che si trova invece in Versilia, ma la regione è sì quella del poeta avventuroso! È stata inserita dai siti di viaggio come una delle mete sul podio nel rapporto prezzo-qualità. Il suo mare, da oltre 15 anni si fregia della Bandiera Blu, tra le più pulite spiagge della penisola. Il progetto Bandiera Blu è attivo dal 1987 e premia ogni anno i mari più puliti e le spiagge più sostenibili di 49 paesi della terra. In Abruzzo, oltre a Pineto, solo altre 9 località sono state riconosciute in questa lista.

Ampia scelta in quel di Pineto

Ci sono alberghi per tutte le tasche in questa bella perla dell’Adriatico, che sa unire storia, mare, cucina e ospitalità. Hotel fronte mare a partire da 60 euro a notte per camera, fino a salire a sistemazioni lussuose e più agiate. Ma anche appartamenti e camere b&b. Le recensioni di quasi tutte le strutture arrivano al massimo dei voti, puntando su un rapporto davvero alto tra quello che si spende e quello che si ottiene. Non ci sono comunque solo le spiagge del capoluogo, ma anche le frazioni, come Scerne: accoglienti e affascinanti. Nelle vicinanze un tuffo nella storia vale il borgo medievale di Mutignano.

Una splendida ciclabile

Pineto è particolarmente apprezzata anche dagli appassionati di bici, che potranno sfidare la propria forma fisica lungo la bella ciclovia Adriatica, pista ciclabile tra le più affascinati d’Europa. Inizia a Trieste e arriva a Santa Maria di Leuca, in Puglia, con continue e innovative inserzioni lungo tutta la costa adriatica. Riconosciuta ufficialmente anche dalla Federazione italiana amici della bicicletta, per le famiglie che vogliano godere non solo del mare, ma anche dei paesaggi locali.

Le spiagge di sabbia fine

Una splendida meta economica al mare tra natura e relax, non può non avere spiagge all’altezza. Tutta la zona balneare e la vicina pineta possono vantare di essere zone con la famosa “bandiera verde”, con il suggerimento di località adatta alle famiglie con figli Under 18. Addirittura, qualche vacanziero l’ha definita meta dei bambini, per la completezza di attrezzature e scelta per le famiglie! Acqua pulita e fondali bassi, senza sorprese; sabbia bianca e fine completano la descrizione di una meta adatta al relax e a un tuffo tra storia e natura! Lo svincolo autostradale di uscita sulla A14 è Atri-Pineto.