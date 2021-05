Profumo di estate, vacanze, sole e mare. Ecco tutte queste sensazioni che arrivano, immediate, durante questo periodo dell’anno. Sicuramente ognuno di noi sta aspettando con impazienza di poter partire per raggiungere nuove mete e scoprire nuovi posti. E, se si è appassionati di mare, si starà sicuramente cercando qualche nuova costa da visitare. In questo caso, c’è una buona notizia. Il luogo che stiamo sognando non è poi così lontano da noi. Infatti, una spiaggia meravigliosa e suggestiva che non tutti conoscono e che ci farebbe innamorare si trova proprio in Italia e aspetta solo noi.

San Nicola Arcella, il piccolo angolo di paradiso calabrese

La Calabria è un luogo ricco di bellezza e magnificenza. Si tratta di una regione piena di vita, di storia e di paesaggi mozzafiato. E oggi vogliamo presentarne uno in particolare: San Nicola Arcella. Una zona conosciuta da alcune persone, ma non abbastanza per il momento. Il luogo è caratterizzato dalla spiaggia dell’Arcomagno. Stiamo parlando di una laguna che si estende per 25 metri, che fa rilassare grazie alla ghiaia che la compone e che è conosciuta anche con il nome di spiaggia di Enea.

Scopriamo il motivo che rende la spiaggia dell’Arcomagno così speciale

L’Italia è ricca di spiagge e luoghi meravigliosi e classificarli sarebbe davvero impossibile, come scegliere quale sia il più bello tra tutti. Ma una cosa possiamo dirla per certo. La spiaggia dell’Arcomagno, infatti, è davvero particolare. E a renderla così unica nel suo genere è un arco, da cui prende il nome la laguna, che protegge la spiaggia dal mare. Circondata da una natura davvero incredibile, che catturerà lo sguardo di chiunque deciderà di visitarla, questa spiaggia vale davvero tantissimo.

Abbiamo appena presentato nel dettaglio, quindi, una spiaggia meravigliosa e suggestiva che non tutti conoscono e che ci farebbe innamorare, si trova proprio in Italia e aspetta solo noi. Si trova proprio in Italia e aspetta solo noi! Perciò, consideriamola come opzione per quest’estate se non l’abbiamo mai vista, perché si tratta di un vero e proprio spettacolo!

Approfondimento

