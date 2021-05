La besciamella, anche conosciuta con il nome di bechamel, è una salsa salata dal gusto neutro ed estremamente delicato. A base di burro, farina e latte, regala ai nostri piatti un gusto e una consistenza unica.

Essa è la base di primi piatti densi e cremosi, ad esempio è utile da aggiungere nelle lasagne per renderle meno asciutte, ma è anche l’ingrediente segreto per una pasta al forno eccezionale, e per rendere le salse uniche.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Una ricetta semplice da fare a casa, che non prevede grosse doti culinarie per essere realizzata, ma bisognerà semplicemente utilizzare qualche trucchetto per evitare che si formino grumi o che l’impasto impazzisca durante la preparazione.

Per una besciamella densa e gustosa senza grumi sono questi i segreti dei migliori chef che renderanno i nostri piatti cremosi come mai prima.

La prima regola fondamentale è quella di utilizzare pari dosi di burro e farina. Il peso di questi 2 ingredienti deve essere lo stesso.

Ma il segreto che renderà la nostra besciamella cremosa e senza grumi è quella di aggiungere il latte a filo, ossia poco per volta, e mescolare con una frusta. Per tutti i segreti su come utilizzare le fruste da cucina cliccare qui.

Il latte va aggiunto solo dopo aver scaldato a fuoco lento o meglio a bagnomaria farina e burro e soltanto dopo che essi avranno raggiunto una consistenza densa. Questi passaggi sono fondamentali per evitare la formazione degli spiacevolissimi grumi.

Varianti

Esistono numerose varianti, ad esempio possiamo renderla più gustosa con l’aggiunta di qualche cucchiaio di Parmigiano. Per una versione vegana è possibile sostituire latte e burro rispettivamente con brodo vegetale e olio d’oliva. Mentre per una versione senza glutine basterà aggiungere all’impasto della maizena o della farina di riso al posto della farina classica.

Consigli

Per evitare che sulla besciamella si formi la pellicina è necessario coprire il contenitore immediatamente dopo la cottura, con la pellicola trasparente.

La besciamella può essere conservata in frigo per 3 giorni coperta con pellicola trasparente, meglio se in un contenitore ermetico. In frigo tenderà ad addensarsi per tanto durante il riutilizzo sarà necessario rinvenirla sul fuoco con qualche cucchiaio di latte.

Ebbene, per una besciamella densa e gustosa senza grumi sono questi i segreti dei migliori chef che renderanno i nostri piatti cremosi come mai prima.