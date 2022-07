Ci sono alcuni luoghi che possono lasciare davvero di stucco e che sono magici a prima vista. Ad esempio, basti pensare ad alcuni angoli della Norvegia che possono regalare delle emozioni davvero uniche e indimenticabili. Ma non solo. Sono diversi i Paesi che, infatti, hanno delle bellezze più uniche che rare da offrire. E che, soprattutto, possono catturarci grazie alla loro particolarità e alla loro incredibile vista. Tra questi, ce n’è uno in particolare piuttosto interessante che, però, non tutti conoscono.

Ecco un luogo davvero unico e magico che ci farà innamorare a prima vista

Il luogo di cui stiamo parlando non si trova esattamente vicino a noi, ma vale assolutamente la pena di visitarlo almeno una volta nella vita. Stiamo parlando della spiaggia dei cristalli che si trova nel bellissimo Stato della California. Qui, a Fort Bragg, lungo la State Route 1, si espande una spiaggia davvero particolare. La città, famosa perché fondata durante la prima guerra di secessione americana, è famosa ed è un’attrazione molto nota per il turismo. Questo sicuramente per i paesaggi e i monumenti che costellano il territorio. Ma, soprattutto, per la famosissima Glass beach, la spiaggia, appunto, dei cristalli che rende davvero particolare questo posto.

Una spiaggia fatta di cristalli e un panorama mozzafiato in questa meraviglia unica al Mondo che dovremmo assolutamente visitare

La Glass beach, letteralmente spiaggia di vetro, a prima vista può sembrare una distesa incredibile di cristalli. Questo perché, invece della sabbia, qui ritroviamo dei piccoli pezzi di vetro colorati che danno questa illusione.

Questo è accaduto agli inizi del ‘900, la spiaggia era diventata pressoché una discarica, in cui i cittadini buttavano di tutto. Nella seconda parte del secolo, però, l’amministrazione ha deciso di risolvere il problema, togliendo tutti i rifiuti e lasciando sulla spiaggia solo i vetri rotti. Questi ultimi, con la composizione dell’acqua marina, si sono trasformati in piccoli ciottoli di vetro che ormai non sono più pericolosi. E, a prima vista, possono sembrare dei veri e propri cristalli.

Stiamo parlando, quindi, di un’attrazione sicuramente fuori dal comune, soprattutto per lo Stato della California. Conosciutissimo, infatti, per la vita mondana e per le grandi città che offre, da questo Stato non tutti si aspettano una bellezza così particolare e fuori dal comune. Eppure, proprio qui, ci sono una spiaggia fatta di cristalli e un panorama meraviglioso che ci aspettano.

