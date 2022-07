Le zucchine sono tra gli ortaggi di stagione che caratterizzano i mesi che vanno da fine maggio a settembre.

Ne esistono di diverse varietà e sono molto utilizzate in cucina grazie alla loro versatilità e al sapore neutro e delicato che le rende abbinabili a numerosi altri ingredienti.

Da poter consumare fritte, saltate in padella o sbollentate, le zucchine sono sempre la soluzione ideale per uscire egregiamente dagli impicci, perfette da preparare in caso di ospiti inaspettati. Un’ottima alternativa per cucinarle è prepararle alla scapece.

Pizzette di zucchine morbide e gustose pronte in 10 minuti per un antipasto da veri chef

La ricetta che vogliamo proporre oggi è semplice e veloce e ci permetterà di svuotare la dispensa. Ci vorranno pochi minuti per creare un pranzo o una cena velocissimi. Una ricetta estiva veloce da preparare nonché estremamente economica. Infatti richiede pochissimi ingredienti quasi sicuramente presenti in dispensa.

Pizzette di zucchine

Ingredienti per 4 persone:

2 zucchine;

200 g di passata di pomodoro;

100 g di formaggio, ad esempio mozzarella;

origano e basilico q.b.;

olio EVO q.b.;

sale e pepe.

Procedimento

Lavare accuratamente le zucchine ed asciugarle. Tagliarle a rondelle di circa 1 cm l’una, meglio non farle eccessivamente spesse per evitare che non cuociano. Sistemarle su una teglia da forno precedentemente foderata con carta oleata. Oleare la superficie di ogni zucchina con dell’olio d’oliva e l’aiuto di un pennello. Mettere le zucchine in forno ventilato a 180 gradi per 10 minuti ed aggiustare di sale e pepe. Successivamente aggiungere alla superficie di ogni zucchina della passata di pomodoro e dei pezzetti di mozzarella. Possiamo utilizzare la mozzarella così come una grattugiata di pecorino o Parmigiano. Aggiungere l’origano e infornare finché le pizzette non appariranno dorate. Togliere dal forno ed impiattare con l’aggiunta di qualche fogliolina di basilico fresco per dare colore e sapore, ma soprattutto odore al piatto.

Ed ecco le nostre pizzette di zucchine morbide e gustose pronte in 10 minuti, piccoli bocconcini di pizza alle zucchine facili e veloci che lasceranno gli ospiti a bocca aperta.

Una preparazione semplice che non ha nulla da invidiare alla vera pizza, ricca di lievito. Perfette per un antipasto o come apericena delle feste, anche dei più piccoli di casa.

Facili sostituzioni

È possibile sostituire le zucchine con le melanzane, se si preferiscono. Il procedimento per la realizzazione della ricetta sarà il medesimo.

