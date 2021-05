È giunto il momento di scoprire un po’ il nostro Bel Paese. Spesso si cerca il paradiso terrestre in posti lontani, ma ecco una spiaggia da mille e una notte poco conosciuta qui in Italia con un mare cristallino e una sabbia dorata. Dunque non c’è bisogno di andare lontano.

I soliti viaggi

D’estate moltissime persone scelgono come meta turistica il mare. Anche se da qualche anno la montagna sta avendo un importante boom di prenotazioni. Le mete scelte però, quando si parla di mare, sono quasi sempre le stesse. Molti giovani si recano a Gallipoli o Rimini per il mare, ma anche per la movida notturna.

Altri invece scelgono dei posti lontani da grandi città e si recano nella natura più sperduta. Ma sono sempre molto gettonati, dove quindi la serenità della vacanza si potrebbe perdere. E allora oggi abbiamo il piacere di raccontare di una spiaggia da mille e una notte poco conosciuta qui in Italia con un mare cristallino e una sabbia dorata.

Santa Margherita di Pula

Un luogo veramente dove è possibile ritrova la pace e allontanare lo stress. Dista solo 10 chilometri da Cagliari e quindi è facilmente raggiungibile in aereo. Questa spiaggia si trova nel sud della Sardegna nel comune di Pula e arriva fino ad ovest dove incontra Chia, altro grande spettacolo naturale dell’isola.

Un luogo veramente magico poiché è costituito da piccole baie e spiagge. Quindi si eviteranno le grandi distese di sabbia piene di persone. Qui è possibile passare una vacanza veramente di relax e il mare così azzurro potrebbe far invidia a quello delle Hawaii.

Se ci si sposta un pochino da questa zona è possibile trovare dei luoghi più affollati, magari per fare aperitivo o cene fuori. Tornando però la notte, sempre, nel proprio piccolo angolo di paradiso indisturbato.

