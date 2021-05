Se siamo appassionati di cucina e di dolci ci saremo trovati sicuramente davanti a ricette che richiedono lo strutto. Lo strutto è un legante perfetto per torte, brioches e piadine ma deriva dal grasso animale e può rivelarsi un nemico per la linea. Ma niente paura. Oggi noi di ProiezionidiBorsa riveleremo tutti i trucchetti per farne a meno. Ed elimineremo per sempre lo strutto dalle nostre diete grazie a queste sane e gustose alternative.

Sostituiamo lo strutto con olio e margarina

La prima e più sana alternativa allo strutto è l’olio. Possiamo scegliere sia l’olio d’oliva che quello di semi. Nel primo caso dobbiamo stare bene attenti alla quantità da usare e al tipo di piatto. L’olio d’oliva ha un sapore più intenso dello strutto e va dosato con parsimonia. Dobbiamo fare attenzione anche alla consistenza. Se abbiamo bisogno del potere “legante” per realizzare la pietanza dovremo aggiungere qualche tuorlo d’uovo.

Molto più facile da gestire l’olio di semi. Ha un gusto più delicato e può andare bene sia per i piatti dolci che per quelli salati. In linea di massima se usiamo l’olio dovremo ridurre la quantità di strutto prevista nella ricetta di circa il 40%.

Un’altra opzione è la margarina. Anche la margarina è un grasso di origine vegetale come lo strutto ma è molto più leggera. Ha però un sapore molto deciso e non si adatta a tutte le pietanze.

Elimineremo per sempre lo strutto dalle nostre diete grazie a queste sane e gustose alternative: proviamo con l’olio di cocco

Per sostituire lo strutto possiamo provare anche l’olio di cocco. Ha un gusto ben riconoscibile e si adatta perfettamente a piadine e dolci. In più ha delle ottime proprietà dietetiche grazie alla presenza di grassi saturi e antiossidanti. Ci basterà anche in questo caso ridurre del 40% la quantità di strutto presente nella ricetta e amalgamare con un tuorlo d’uovo. Avremo un legante perfetto per le nostre creazioni e la possibilità di realizzare piatti dal sapore molto particolare.