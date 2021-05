C’è una parte del nostro corpo, che se non la conosciamo bene, si rivela un vero proprio boomerang per la nostra salute. Parliamo della schiena, ma in particolare della zona lombare. Chi fa sport sa bene a cosa ci riferiamo. Ma, anche i nostri Lettori che magari lavorano per ore in piedi, o seduti, assumendo posture scorrette, conoscono “il male della bestia”. Per usare un vecchio adagio popolare che qui calza proprio a pennello. Ecco l’errore più grande che possiamo fare per trattare questa zona della schiena con dei medicinali che anziché migliorare peggiorano la situazione: insistere coi medicinali. E, soprattutto, senza magari consultare uno specialista.

A stabilirlo è una ricerca inglese

Ecco l’errore più grande che possiamo fare per trattare questa zona della schiena con dei medicinali che anziché migliorare peggiorano la situazione. I medici, coinvolti anche quelli sportivi hanno infatti dichiarato che il paracetamolo, sostanza presente in molti antinfiammatori, non garantisce la guarigione dal dolore. Anzi, dobbiamo stare molto attenti perché, assumendola senza controllo medico in maniera massiccia, può fare male all’organismo. E, qui ci permettiamo ancora una volta di ricordare quanto sia fondamentale consultare un medico o il farmacista di fiducia. Accade, invece troppo spesso che assumiamo antidolorifici che riteniamo innocui col passaparola degli amici. Errore, perché ognuno di noi è diverso e reagisce in maniera diversa.

Innanzitutto, prevenire la lombalgia

Lo studio, pubblicato sull’illustre British Medical Journal, sostiene quanto sia invece importante, soprattutto per la zona lombare, la prevenzione. E, questa avviene in due modi semplicissimi:

evitare il sovrappeso;

mantenere i muscoli allenati ed elastici.

E, mantenere i muscoli tonici, attraverso lo yoga, il nuoto, il pilates e lo stretching. Ma anche tante passeggiate all’aria aperta, alternandole a qualche esercizio anche a casa. Secondo il parere dei medici, prima di ricorrere per forza all’antidolorifico, dovremmo provare per una decina di minuti con degli impacchi di ghiaccio. Utili a sfiammare la zona colpita. Chiudiamo, quindi ricordando che mantenere in forma il nostro fisico è la prima medicina naturale e a costo zero che possiamo assumere. Se, proprio non ne possiamo più dal dolore, consultiamo uno specialista.

