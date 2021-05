Il rumore acuto di un’anta che cigola è fra i più fastidiosi del mondo. Diventa insopportabile alle orecchie, e si salta ogni volta che si avverte. Pochi sanno che si può dire addio a questo antipatico inconveniente con dei prodotti già presenti in tutte le case. Dunque ecco 2 metodi naturali rapidi e sorprendentemente efficaci per eliminare i cigolii da porte e finestre.

Il tipo di cigolio

La prima cosa da fare per trovare la soluzione giusta è analizzare il tipo di cigolio. Dunque, al primo avvertimento di rumore controlliamo che sotto alla porta o alla finestra non sia rimasto incastrato un sassolino o un accumulo di sporco. Se siamo fortunati, basterà rimuovere il corpo estraneo per risolvere il problema. È importante farlo subito perché il continuo attrito può causare l’usura del punto contatto tanto dell’anta quanto dell’infisso o del pavimento su cui si sfrega. Una volta dunque eliminata la causa il cigolio scomparirà immediatamente.

Più spesso invece la causa è da ricercarsi nell’usura delle rondelle delle giunture. Questo è il caso in cui possiamo ricorrere a questi 2 rimedi naturali rapidi e sorprendentemente efficaci per eliminare i cigolii da porte e finestre.

Il sapone solido

In prima battuta prendiamo una normale saponetta. Strofiniamola sulle giunture e sui punti di attrito. Questo metodo non lascia odori e non unge le superfici, come invece può accadere con i prodotti commerciali. In men che non si dica il cigolio sarà solo un lontano ricordo.

Molti non hanno in casa che il sapone liquido. Non disperiamo ecco delle alternative ugualmente efficaci.

Detersivo per i piatti

Pochi conoscono che il detersivo per i piatti ha un grosso potere lubrificante. Dunque un’ottima soluzione per liberare un ingranaggio cigolante consiste ne trattarlo con qualche goccia di questo prodotto. Dopo averlo versato dove necessario, aiutandosi con un cotton fioc se necessario, lasciamo penetrare la sostanza per qualche minuto. Le nostre orecchie gioiranno al silenzio che seguirà il movimento della porta o finestra incriminata. Questa soluzione di può adoperare anche per le porte degli armadi o di qualsiasi mobile.

Ecco dunque svelati 2 rimedi naturali rapidi e sorprendentemente efficaci per eliminare i cigolii da porte e finestre.

