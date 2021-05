Che si tratti del figlio che gioca all’aperto, o del marito che lavora in campagna, moltissime donne si ritrovano spesso a dover affrontare questo problema.

Infatti, se già fare il bucato per la famiglia è impegnativo, talvolta lo può essere anche di più: quando si affrontano le macchie di erba.

Queste macchie sono estremamente ostinate e difficili da eliminare e se non si interviene subito sarà praticamente impossibile rimediare. Infatti, se si lava normalmente l’indumento macchiato d’erba, non solo non verrà rimossa la macchia, ma questa si fisserà nel tessuto.

Continuando a leggere, capirete che esiste fortunatamente il modo per risolvere il problema una volta per tutte e senza fatica.

Una soluzione semplice ed alla portata di tutti per togliere queste fastidiose macchie dai vestiti in pochissimo tempo

Prima o poi capita a tutte le casalinghe di doversi confrontare con questa sfida, ma niente paura! La soluzione esiste ed è alla portata di tutti.

La cosa fondamentale è riuscire ad agire il prima possibile, senza far passare troppo tempo da quando l’indumento si è sporcato.

Per creare uno smacchiatore d’eccellenza e perfetto per le macchie d’erba basteranno pochi ingredienti che molto probabilmente tutti hanno in casa.

Procedimento

Questi ingredienti fantastici per uno smacchiatore fai da te sono:

a) l’aceto o il succo di limone;

b) l’acqua ossigenata;

c) il bicarbonato.

Per rimuovere la macchia, basterà versare del bicarbonato su di essa e lasciar agire qualche minuto. Poi si dovranno mischiare uguali quantità di aceto e limone e versare il miscuglio sulla macchia, sfregando per far entrare bene il tutto nel tessuto.

Con un po’ di pazienza, dopo circa 1 ora si potrà mettere a lavare normalmente in lavatrice, o lavare a mano, e sarà fatta. La macchia è sparita e la maglietta o il pantalone sono tornati puliti.

Ecco come sconfiggere in poche mosse e con una soluzione semplice ed alla portata di tutti per togliere queste fastidiose macchie dai vestiti in pochissimo tempo.