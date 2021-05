La focaccia alle cipolle è un piatto delizioso, semplice ed economico. È un lievitato salato che con pochi ingredienti e una preparazione non elaborata conquista tutti i commensali. Inoltre chi soffre la cipolla non avrà problemi, visto che il sale e la cottura e al forno la renderanno perfettamente digeribile. Possiamo proporla in diverse varianti, su tutte quella genovese e quella pugliese, regine della tradizione culinaria italiana. Vediamo allora come preparare una squisita focaccia con cipolle tenere e dolci al palato, nella variante genovese e pugliese.

La variante genovese

La variante genovese della focaccia è famosa per essere bassa e croccante. Per prepararla abbiamo bisogno di:

a) 300 gr di farina 00;

b) 200 gr di farina manitoba;

c) 250 ml d’acqua;

d) 25 gr di lievito di birra;

e) 2 cipolle bianche;

f) olio extravergine d’oliva;

g) sale q. b.

Per prima cosa, prepariamo l’impasto con le due farine e il sale, a cui aggiungiamo il lievito di birra sciolto in acqua tiepida. Copriamo l’impasto e lasciamolo riposare un’ora. Nel mentre tagliamo le cipolle e lasciamole a bagno in una ciotola piena d’acqua.

Passata l’ora, riprendiamo l’impasto e stendiamolo sottile su una teglia ben oliata. Lasciamo lievitare per un’altra ora, dopodiché cospargiamo d’olio anche la superficie, creando delle lievi fossette con le dita. Disponiamo le cipolle sull’impasto e inforniamo a 220 gradi per 15 minuti, finendo la cottura con 5 minuti di grill.

La versione pugliese

Scendendo lungo lo stivale, troviamo la focaccia pugliese, la cui peculiarità è di avere un gustoso ripieno. In questo caso per prepararla abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti:

a) 100 gr di semola di grano duro rimacinata;

b) 200 gr di farina 0;

c) 4 gr di lievito di birra secco;

d) 10 gr di sale;

e) 150 ml d’acqua;

f) 20 ml d’olio d’oliva;

g) 500 gr di cipolle;

h) 250 gr di pomodorini;

i) 100 gr d’olive nere;

l) 2 cucchiai di capperi;

m) olio extravergine d’oliva;

n) sale e pepe quanto bastano.

Anche in questo caso partiamo dalla preparazione dell’impasto setacciando le due farine, a cui aggiungiamo il lievito, il sale e l’acqua. Impastiamo fino a ottenere un amalgama appiccicoso, che lasciamo lievitare un’ora. Nel mentre, laviamo e tagliamo cipolle, pomodori e olive, che faremo cuocere in forno per mezz’ora con l’aggiunta di sale, olio, pepe e capperi.

Passata l’ora, stendiamo metà dell’impasto in una tortiera in modo da coprire bene il fondo e i lati. Adagiamo all’interno il ripieno e ricopriamolo con l’altra metà dell’impasto. Inforniamo a 180 gradi per circa 40 minuti, o finché la superficie non si dorerà, e il gioco è fatto. In poche righe abbiamo visto come preparare una squisita focaccia con cipolle tenere e dolci al palato, nella variante genovese e pugliese.

