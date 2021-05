Una delle cose più tristi da vedere quando si fa il bucato è una serie di maglie, pantaloni, asciugamani e panni pieni di peli e pelucchi.

Questi piccoli ed inestetici peletti di attaccano ai vestiti e non si staccano facilmente. Chi ha degli animali in casa lo sa bene, ma anche chi non ne ha molto probabilmente si è trovato spesso in questa stessa situazione.

Volendo, questi pelucchi si potranno rimuovere dal capo asciutto con una spazzola per pelucchi, o anche con una lametta.

Ancora meglio però sarebbe evitare che questi si formino, ma come si può fare?

Ecco come risolvere per sempre il problema dei peli e dei pelucchi sul bucato con questo semplicissimo trucchetto

Di soluzioni fai-da-te per risolvere il problema dei pelucchi nel bucato ne esistono diverse.

Alcuni suggeriscono di aggiungere una tazza di aceto bianco in lavatrice al posto dell’ammorbidente, altri di tenere pulito il filtro per la lanugine della lavatrice. Oppure, un altro modo è quello di aggiungere in lavatrice delle salviette umidificate, che tendono a trattenere pelucchi e capelli.

Alcuni funzionano meglio, altri non funzionano affatto, ma il trucchetto migliore per risolvere il problema è di usare le palline cattura peli per lavatrice. Queste palline si aggiungono nel cestello insieme al bucato e durante il lavaggio attrarranno a sé tutti i peli e pelucchi.

Queste palline sono eccellenti soprattutto per chi ha animali in casa, in quanto riescono a catturare tutti i peli, pelucchi e capelli al proprio interno. Inoltre, in questo modo proteggeranno la lavatrice da eccessive quantità di peli e sporcizia. Sono comode, semplici da usare e funzionano molto bene. Al termine del lavaggio, sarà sufficiente svuotarle per poterle riutilizzare in un nuovo ciclo.

Se ne trovano di diversi tipi sia online che nei negozi, e costano davvero poco.

