Con l’abbassarsi delle temperature, a tutti fa piacere passare una serata al calduccio, sotto le coperte a guardare un po’ di televisione.

Per fortuna la scelta è davvero tanta, soprattutto se si è abbonati a qualche servizio di streaming. Ci sono film che hanno fatto la storia, commedie romantiche, serie lunghissime che possono farci compagnia tutto l’autunno.

Oggi, in particolare, andiamo a riscoprire uno dei punti di forza di Netflix, una serie che non può lasciare indifferenti. Dovremo aspettare ancora un po’ ma una serie che tutto il Mondo ha adorato sta finalmente per tornare su Netflix.

La fantastica serie storica

I fan di “The Crown” possono gioire, perché a novembre 2022 la serie tornerà per la quinta stagione. Ad annunciarlo è stata Imelda Staunton, che interpreterà la protagonista nelle prossime due stagioni.

Per chi non la conoscesse, “The Crown” è la serie che racconta la storia del regno dell’attuale regina del Regno Unito, ovvero Elisabetta II. La storia parte quando una giovanissima Elisabetta, nel 1953, diventa Regina in seguito alla morte del padre, re Giorgio VI. “The Crown” traccia quindi le vicende che hanno toccato la famiglia reale da quel momento in avanti, ed arriverà probabilmente fino all’inizio degli anni 2000.

Per ora, sono uscite quattro stagioni, che hanno coperto il periodo dagli anni ’50 fino alla fine degli anni ’80. Dato che la storia è così lunga, ogni due stagioni i protagonisti cambiano, per seguire l’invecchiamento della famiglia reale. Nelle prime due stagioni è stata Claire Foy ad interpretare Elisabetta, mentre per le altre due è stata Olivia Colman. Entrambe le performance sono state apprezzatissime.

Nelle prossime due stagioni, la quinta e la sesta, sarà Imelda Staunton ad interpretare la regina. E proprio lei è comparsa in un breve video per dare un messaggio a tutti: “The Crown” sta per tornare, ma bisognerà ancora aspettare un annetto. A novembre 2022 potremo rivedere le vicende della famiglia reale dove le abbiamo lasciate l’ultima volta.

La stagione da poco conclusa ha raccontato gli anni ’80, con il matrimonio tra Carlo e Diana ed il governo di Margaret Thatcher. La prossima stagione, con la Staunton protagonista, ci tufferà, invece, negli anni ’90. Per conoscere gli eventi più importanti che hanno toccato la famiglia reale in quel decennio, tra cui la grave tragedia di Diana, rimaniamo sintonizzati su Netflix.