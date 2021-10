Ogni mese, e forse anche ogni settimana, i più appassionati attendono con grande trepidazione le nuove uscite proposte dalla famosa piattaforma Netflix.

Sia film che serie tv sono a disposizione degli utenti che hanno deciso di abbonarsi al portale. La vasta scelta include diversi generi, romantico e sentimentale, horror, avventura, fantastico, per adolescenti, thriller e anche cartoni animati e anime.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

In questo articolo vedremo i 5 film d’azione più intriganti e coinvolgenti in uscita a ottobre su Netflix, in ordine di uscita. Tutte le trame di queste recenti proposte prevedono colpi di scena, misteri e un’atmosfera di costante suspense.

5 film d’azione più intriganti e coinvolgenti in uscita a ottobre su Netflix

“The guilty” è un remake di un film uscito 3 anni fa (“il colpevole”), sarà in rete dal 1° ottobre. Un thriller adrenalinico diretto da Antoine Fuqua. L’attore protagonista è Jake Gyllenhaal e interpreta un poliziotto che lavora al pronto intervento di Los Angeles.

Una mattina riceve una strana chiamata da una donna, che dichiara di essere ostaggio di un uomo e quindi in grave pericolo. Da quel momento parte la corsa dell’uomo per cercare di salvare la presunta vittima. Continui i colpi di scena, poche scene banali ed effetti sorpresa tutti da scoprire.

“C’è qualcuno in casa tua”, tratto da un romanzo, è un genere decisamente più horror, prodotto da James Wan. Gli ingredienti per creare tensione ci sono tutti: un killer spietato e mascherato e degli adolescenti che nascondono inquietanti segreti. Dal 6 ottobre sarà disponibile su Netflix.

“Night teeth” in uscita il 20 ottobre, dalle atmosfere più dark, quasi a voler anticipare Halloween. Un film thriller sui vampiri, dove un giovane autista si trova coinvolto in una disputa tra diverse bande di vampiri, per il controllo di alcune zone di Los Angeles.

Pellicole tedesche

“Anatomy” è un film uscito più di 20 anni fa, adesso Netflix lo propone in streaming. Momenti di panico e mistero sono la base per questo horror tedesco, dove dei medici sadici di una setta sperimentano operazioni su persone ancora vive a loro piacimento.

“Army of Thieves” disponibile dal 29 ottobre, è lo spin off del film “Army of the Dead”. Infatti, è ambientato circa 6 anni prima, quando scoppia l’epidemia zombie. Un gruppo di ladri criminali ricercatissimi, insieme a un improbabile bancario, tentano di scassinare una serie di casseforti sparse per tutte l’Europa. Tutta la vicenda si svolge mentre le città sono sommerse da morti viventi, ma la trama è più concentrata sulla rapina e sull’effetto action movie.

Approfondimento

Ecco la lista dei film intramontabili e straordinari più visti su Netflix.