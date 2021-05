Per la pasta, come contorno, per realizzare una fantastica frittata, le zucchine fungono da protagoniste di tantissimi piatti. Buone e salutari, la possibilità di usarle in vari modi fa sì che non manchino mai nel frigo delle nostre case. Il loro sapore delicato si abbina a tutto, dagli alimenti più gustosi a quelli meno decisi. Insomma, è veramente difficile trovare un alimento che “stoni” con la dolcezza dell’ortaggio verde che piace a tutti.

E che dire poi delle loro proprietà. Adatte in caso di intestino pigro o di dissenteria, diuretiche e ottime per donare lucentezza alla pelle spenta, sono una vera fonte di benessere.

Esiste però una proprietà nascosta che fa delle zucchine l’ortaggio ideale per il benessere di questo fondamentale organo del nostro corpo.

L’ortaggio del cuore

Ricche d’acqua e potassio, le zucchine aiutano a contrastare l’ipertensione e ciò significa che sono grandi alleate della salute del cuore. L’ipertensione comporta un aumento della pressione sanguigna nelle arterie ed un conseguente maggiore affaticamento per il cuore. Le possibili e molto pericolose conseguenze di questo problema sono l’ictus, l’aneurisma aortico e l’insufficienza cardiaca.

Studi recenti dimostrano che consumare cibi ricchi di potassio aiuta a contrastare l’insorgenza di problemi legati alla pressione alta e a prevenire malattie più gravi. Così, gli esperti consigliano di preferire le verdure ad altri alimenti e tra queste le zucchine sono le predilette.

Accanto al nostro ortaggio verde, i nutrizionisti suggeriscono di mangiare anche cetrioli, pomodori, banane, verdure a foglia larga e frutta secca per alleviare l’ipertensione.

Ecco che a questo punto potremmo pensare ad un piatto che fa bene alle arterie ed al palato a base di zucchine, pomodori e quant’altro. Inoltre, con l’arrivo dell’estate si sente il bisogno di piatti freschi, leggeri e facilmente digeribili e cosa c’è di meglio di una bella insalata? Potremmo pensare anche ad un secondo piatto di pollo su un letto di zucchine in padella e con un filo di aceto balsamico.

Quando si dice “unire gusto e benessere”… be’, è certamente possibile.