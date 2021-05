Si sa bene come viene chiamato il nostro Paese: il Bel Paese.

Ma non sono solo le meraviglie architettoniche, la gastronomia e il mare delle isole a renderlo famoso in tutto il mondo.

Ci sono delle zone naturali che lasciano esterrefatti.

In questo caso, c’è da dirlo, l’intervento dell’uomo sulla natura non ha fatto danni, anzi ha generato una delle aree più incantevoli e ricche del pianeta.

Una delle zone più belle di tutto il mondo si trova proprio in Italia a 2 passi da Siena.

La Val d’Orcia

Quest’area naturale protetta di interesse locale è in provincia di Siena, a sud della città, a nord est del Monte Amiata.

Pur ospitando borghi medievali davvero belli, come Pienza e Montalcino, la principale meraviglia è la natura. Le tipiche cartoline della campagna toscana, dell’immaginario comune, sono state fotografate tutte qui.

Le colline coltivate a grano, divise da file di cipressi, sembrano onde del mare.

La bellezza del paesaggio lascia davvero basiti. Il modo migliore per visitare la Val d’Orcia è perdersi senza meta fra i colli. In macchina, in moto, in bicicletta, a piedi.

L’importante è perdersi.

Qualunque stagione è ideale per visitare la Val d’Orcia, ovviamente ognuna offre le sue peculiarità.

Le parole non bastano per descrivere la stupefacente bellezza di questa zona.

Bisogna assolutamente vederla per capire e anche un giorno solo è abbastanza per farsi un’idea.

La gastronomia

Un altro ottimo motivo per cui visitare questa incredibile zona è la gastronomia.

Andandoci si possono assaggiare alcune delle eccellenze italiane:

a) il Brunello di Montalcino;

b) il pecorino toscano di Pienza;

c) i salumi di cinta senese;

d) i pici.

Moltissimi turisti da tutto il mondo vengono a visitare questa zona meravigliosa, perché è davvero unica. Dunque, è un’ottima idea per un week end.

Ci sono anche svariati stabilimenti termali.

Insomma, un paradiso. La pace che trasmette la vista di simili paesaggi è indefinibile.

Ecco perché una delle zone più belle di tutto il mondo si trova proprio in Italia a 2 passi da Siena.