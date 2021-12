Nel periodo di Natale dovremmo essere tutti felici, stare in compagnia ed essere grati per l’anno appena passato. Purtroppo, non è così per tutti, soprattutto nelle zone più sfortunata del Mondo. Alcuni di noi però possono dormire sogni sereni, perché sotto l’albero troveranno tutto ciò che desiderano e anche di più. Una pioggia di soldi e amore durante le feste di Natale per questi 5 fortunati segni zodiacali.

Partiamo dal quinto segno sino ad arrivare al primo, quello che più di tutti è stato baciato dalla dea fortuna.

Tanta energia e positività

Solitamente quelli nati sotto il segno dello Scorpione non sono grandi fan delle feste di Natale. Quest’anno però faranno eccezione e verranno investiti da un’ondata di energia e positività. Si riscopre il calore della compagnia e l’emozione di aprire i regali. Sicuramente, fra questi si nasconde qualche bella sorpresa inaspettata e magari qualche bella moneta sonante.

Tanti motivi per essere felici

Per il Toro sono state settimane molto lunghe, piene di stress e difficoltà, complice l’ostilità di Marte. A partire dal 20 dicembre però si aprono nuove prospettive, che ci scoprono sereni e felici delle nostre relazioni. Non stiamo parlando solo delle relazioni amorose, sebbene in questo periodo il Toro e il suo partner riscopriranno un’intimità che era stata messa da parte troppo lungo. I rapporti saranno rosei anche con amici e familiari, tanto che sarà proprio il Toro il componente più propositivo del gruppo. Si dice poi che positività attiri altra positività, e così sarà anche in questo caso.

Il Leone sotto le lenzuola

Anche il Leone riscoprirà la propria passionalità sotto le lenzuola e troverà un partner ben disposto. A dargli la carica sarà un’ultima settimana di lavoro proficua che promette grandi guadagni. Anche i regali non lo lasceranno certo deluso, ma anzi gli ricorderanno l’affetto e la stima delle persone per lui più importanti.

Ma gli altri segni non disperino però, soprattutto le 6 coppie di segni zodiacali più affiatate in amore secondo l’oroscopo.

Finalmente la pace

Quasi come per magia tutto il nervosismo sembra abbandonare il Capricorno. Anche il suo carattere, spesso difficile, sembra entrare in sintonia col prossimo proprio in occasione delle riunioni familiari. Il Capricorno si sentirà anche ben disposto verso il prossimo, dimostrando una generosità esemplare. Ciò sarà possibile anche perché la sfera economica non lascia sicuramente a desiderare.

Una pioggia di soldi e amore durante le feste di Natale per questi 5 fortunati segni zodiacali

Non vedeva proprio l’ora che arrivasse il Natale, non solo perché e l’occasione per una meritata pausa, ma anche perché è arrivato il momento di divertirsi. Stiamo parlando del Sagittario, che sarà il protagonista assoluto di ogni incontro. L’amore andrà a gonfie vele, non solo per il proprio partner o nuove storie. Chissà forse lo sa che sotto l’albero lo aspettano grandi ricompense.

Approfondimento

Dopo qualche difficoltà a inizio dicembre finalmente torna la fortuna per questi segni zodiacali