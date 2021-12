A fine pasto la vera ciliegina sulla torta non è sempre il dessert, ma un liquore che possa aiutarci a digerire meglio. Soprattutto in questo periodo, sotto le feste, sarà più complicato smaltire i grandi pasti infiniti e ricchi. In più, se l’amaro è saporito e gradevolmente profumato, gustarne un bicchierino sarà un vero piacere.

Un rituale secolare e ricco di storia che conclude le nostre abbuffate. Un tempo erano i frati a preparare questo elisir alcolico, per scopi curativi, in quanto usavano elementi con determinate caratteristiche benefiche. Anche oggi, in realtà, tendiamo ad assaggiarne un sorso perché faciliterebbe la digestione, ma anche perché il sapore potrebbe essere molto particolare e aromatico.

Molti preferiscono prepararlo in casa, come facevano le nonne, utilizzando prodotti tipici del luogo ed ingredienti genuini. Inoltre, molte preparazioni, prevedono l’uso di elementi solitamente di scarto, come le bucce, utili a dare vita al famoso limoncello.

Non l’amaro alle erbe o limoncello, ma questo il digestivo perfetto da preparare velocemente spendendo poco

Oltre il digestivo a base di bucce di limoni non trattati, è molto frequente realizzare quello a base di erbe aromatiche come l’alloro, la salvia, il rosmarino, menta, basilico. Tutti hanno un profumo e un gusto eccezionale, per terminare in bellezza un sontuoso pranzo o una cena.

Per rendere ancora più deliziosa la nostra ricetta da fare in casa, e magari regalare una bottiglia ad amici e parenti, potremmo impiegare anche della frutta di stagione.

Per cambiare sapore, dunque, non l’amaro alle erbe o limoncello, ma questo il digestivo perfetto da preparare velocemente spendendo poco, a base di buccia di mele. Un modo utile per non buttare via questi scarti che valgono oro in cucina. Questo vuol dire che i costi per realizzare qualche bottiglia sono veramente bassi.

La ricetta

Per circa 600 ml di prodotto serviranno:

350 gr di bucce di mele non trattate e qualche torsolo;

300 ml di acqua;

250 ml di alcol puro;

200 gr di zucchero;

a piacere una stecca di cannella o poche foglie di menta.

Recuperiamo un barattolo di vetro sterilizzato, dove possano entrare tutti gli scarti, e riempiamolo fino all’orlo di alcol, aggiungendo la menta o la cannella.

Dopo averlo chiuso ermeticamente, mettiamolo in un luogo buio, come la dispensa, e agitiamolo ogni giorno, per 15 giorni.

Dopo il periodo di riposo, potremo mettere in una pentola l’acqua e lo zucchero e portiamo ad ebollizione. Lasciamo per pochi minuti la fiamma al minimo e poi spegniamo il fornello, aspettando che il composto si raffreddi.

Adesso potremo filtrare gli scarti delle mele e l’alcol, aggiungendoli al composto precedentemente preparato. Mescoliamo per qualche minuto e filtriamo un’altra volta prima di imbottigliare.

Potremo assaggiarlo solo dopo 15 giorni e quando lo apriremo, poi dovremo conservarlo in frigorifero.