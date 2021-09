Cosa fare per dire addio alle carie nei bambini e come prevenirle

Non è facile insegnare ad un bambino l’importanza dell’igiene orale. Succede, spesso, che i piccoli siano svogliati o la prendano come un’imposizione del genitore. Sentirsi gridare da mamma e papà un imperativo “devi lavorati i denti”, di certo non li aiuterà a comprendere quanto questo semplice gesto quotidiano sia necessario.

Per il loro bene bisogna sapere cosa si deve fare per dire addio alle carie nei bambini e come prevenirle così da evitare future patologie. Imparare a lavarsi correttamente i denti, e farlo diventare un’abitudine, impedirà l’insorgenza di malattie come gengiviti, carie o piorree da adulti.

Prevenire è meglio che curare

L’unico modo per prevenire la carie, oltre una sana e corretta igiene orale, è senza dubbio effettuare dei controlli periodici dal dentista. Si sa, molto spesso, i bambini hanno paura dei “camici bianchi”, quindi come fare per non vedere il dentista come un nemico? Senza dubbio, il modo più semplice ed efficace è quello di portare il bambino con noi ad un controllo di routine. Vedere mamma o papà sereni e tranquilli, sdraiati su quel lettino grigio a bocca spalancata, lo aiuterà a normalizzare ed accettare la cosa.

Un altro metodo efficace per far prendere ai bambini l’abitudine di lavarsi i denti è quello del gioco. Raccontargli una storiella, o inventargli una filastrocca da recitare durante il lavaggio, renderà il tutto più divertente.

Cose che forse non tutti conoscono

Se si presenta una carie nei denti da latte bisogna subito curarla. È sbagliato pensare che è inutile intervenire dato che i dentini da latte sono destinati a cadere. Se la carie non si cura potrà compromettere la crescita sana dei denti “stabili” e predisporre il cavo orale a problematiche future.

Il bambino cresce, ma con lui anche lo spazzolino. I denti dei piccoli si lavano sempre con spazzolini adeguati alla loro età e ai loro dentini. Utilizzare spazzolini dapprima di gomma, poi con setole morbide, impugnature ergonomiche e allungate aiuteranno il piccolo a prender sempre più dimestichezza con l’oggetto.

Cosa fare per dire addio alle carie nei bambini e come prevenirle

Poche e semplici regole per evitare l’insorgenza di carie nei bambini:

i denti si dovrebbero lavare per almeno 2 minuti. Un buon metodo per i bambini più piccoli è quello di impostargli un timer con effetto sonoro finale;

la pulizia andrebbe fatta almeno 2 volte al giorno: dopo colazione e prima di andare a dormire;

se durante la giornata si assumessero dolci sarebbe opportuno, se possibile, lavare i denti subito dopo. Evitare, il più possibile, dolciumi fino una certa età sarebbe anche meglio;

lo spazzolino andrebbe cambiato ogni 3 mesi. Se le setole sono fin troppo usurate anche prima;

effettuare controlli almeno biennali dal dentista.