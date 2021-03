Il suo nome botanico prevede che essa venga chiamata Wisteria, più comunemente invece prende il nome di glicine. È una pianta di tipo rampicante che appartiene alla famiglia delle Fabacee.

Una pianta rampicante facile da coltivare che fiorisce ad aprile e renderà i nostri balconi cascate di fiori colorati! Si tratta di una pianta molto scenografica, utile per decorare balconi, terrazze, colonne, muri, ma anche archi e pergolati.

Le caratteristiche del glicine

Il glicine ha una potente capacità di arrampicarsi su qualsiasi tipo di sostegno ed è caratterizzato da fiori a grappoli molto profumati dai colori viola, lilla, rosa e bianco. Le sue foglie sono piccoline, ovali coperte da leggera peluria. Questa caratteristica fioritura gli regala grande fascino.

Essa è una pianta facile da coltivare. Può essere coltivata in vaso o in terra, ma dev’essere posizionata in maniera tale che possa crescere in altezza.

Per coltivarla in vaso, sarà necessario un vaso di 50-60 cm e del terreno meglio se morbido e fresco e ricco di materiale organico. A cui aggiungere del concime con poco azoto.

Esposizione solare e annaffiatura

Questa pianta predilige le zone di sole, ma si sviluppa bene anche in posizione di penombra o completamente ombreggiate. La fioritura però risulterà più lenta.

È bene annaffiarla abbondantemente soprattutto all’inizio e se in terra. Se piantata in vaso può essere inaffiata anche ogni 2/3 settimane, con maggiore frequenza in estate.

Fertilizzanti e potature

I fertilizzanti da usare per i primi 2/3 anni devono essere ricchi di azoto, fosforo e potassio. Successivamente è necessario eliminare l’integrazione di azoto che la pianta è in grado di auto produrre.

Il glicine deve essere potato due volte all’anno. In inverno lo si fa dopo che il la pianta ha perso completamente le foglie. In estate va effettuata una potatura leggera.

Dunque il glicine è davvero una pianta rampicante facile da coltivare che fiorisce ad aprile e renderà i nostri balconi cascate di fiori colorati.

Un’altra gradevole alternativa al glicine è quella di riempire i nostri balconi di una pianta che li rende come cieli stellati, da poter approfondire qui.