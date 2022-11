Una perfetta treccia laterale attaccata alla testa in soli 5 minuti

La treccia è una delle acconciature più antiche. Le donne la usavano per raccogliere i capelli, dando un tocco ordinato e raffinato alla chioma. Le bambine la adorano e qualche mamma sbarazzina la replica anche su se stessa, grazie allo stile casual e disinvolto che conferisce. Quella più adatta anche alle occasioni più glamour è senza dubbio la treccia laterale. Per realizzarne una ben attaccata alla testa da sole, bastano alcuni semplici passaggi. Prima di procedere, dovremo preparare i capelli. Ci serviranno spazzola, pettine, lacca, forcine ed elastici. Questa acconciatura è ideale per mimetizzare un mosso disordinato o per nascondere il bisogno impellente di uno shampoo e valorizzerà i nostri nuovi cardigan chic per l’inverno.

Una perfetta treccia laterale su capelli medi e lunghi

La primissima cosa da fare sarà rimuovere tutti gli eventuali nodi presenti sulla nostra chioma, aiutandoci con un pettine a denti stretti. A questo punto, scegliamo il lato della testa su cui realizzare la nostra treccia e procediamo creandone una non troppo spessa usando una piccola ciocca di capelli. I passaggi seguenti saranno cruciali: dovremo allargare le “maglie” della nostra treccia e infilare in ogni maglia una ciocca di capelli, muovendoci lateralmente (e leggermente in diagonale) sulla testa. In questo modo, la treccia si fisserà ed incornicerà il lato su cui sarà realizzata. Una volta soddisfatte del risultato, potremo fissarne l’estremità con una forcina sul retro della nuca. Contro le ciocche ribelli, ci basterà una spruzzata di lacca.

La treccia laterale alla francese

Quella che abbiamo visto è la tecnica base, molto rudimentale e alla portata di tutti. Di questa treccia possiamo però realizzare diverse varianti, come ad esempio la treccia alla francese. Pettiniamo i capelli e portiamoli da un lato e partiamo a creare la nostra treccia. Questa volta, però, aggiungiamo una ciocca di capelli ad ogni intreccio. In questo modo otterremo una vera treccia laterale attaccata alla testa, che diventa un tutt’uno col resto della chioma. Saranno più raccolti rispetto alla variante precedente e la treccia ricadrà morbida sulla spalle. Qui possiamo ancora giocarcela come meglio crediamo, ad esempio fissando la punta della treccia sul retro della nuca, per creare un elegante raccolto da cerimonia.

La treccia a spina di pesce

Eventualmente, possiamo optare per una più semplice, ma più d’effetto, treccia a spina di pesce. Questa si abbina perfettamente anche alla frangia a tendina fai da te. Dovremo raccogliere i capelli in una coda e dividere quest’ultima in due sezioni. Dalla sezione di sinistra prendiamo una ciocca sottile, facciamola passare sopra il resto della ciocca di sinistra e ricongiungiamola alla ciocca di destra. Lo stesso facciamo con quella di destra e proseguiamo fino al completamento della treccia. Questa treccia è perfetta anche per valorizzare i capelli sciolti e dar loro un tocco boho-chic. Abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta, ora che sappiamo realizzare da sole una perfetta treccia laterale. Che l’intreccio abbia inizio!