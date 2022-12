Una pallina da tennis stanca di giocare? Nella lavatrice la sua incredibile seconda vita

Chi avrebbe mai detto che le palline da tennis ormai consumate e non più utilizzabili al gioco, potessero avere una seconda vita in lavatrice. E che vita!

Oggi si parla molto su come risparmiare in casa. Si pensa alle bollette di luce acqua e gas e tutti i trucchi per poter ridurre i consumi. Uno degli elettrodomestici che consuma di più è certamente il frigorifero ma con lui c’è anche la lavatrice che soprattutto nelle famiglie con figli, lavora abbastanza. Alcuni imperdibili consigli sono i più indicati per poter risparmiare con questo elettrodomestico. Aggiungiamone anche un altro, che imita un vecchio modo di lavare i panni delle nostre nonne. Ovvero, una pallina da tennis stanca di giocare.

Il trucco delle nostre nonne per dei panni puliti

Molti si chiedono perché il lavaggio fatto dalle nostre nonne fosse migliore di quello fatto attualmente con sofisticate lavatrici. Ebbene c’è una differenza tra i due. Nella lavatrice il lavaggio si esegue con acqua calda e con lavaggio rotatorio. I panni si tuffano come pesci uno sull’altro, mentre il detergente e l’acqua calda fanno il loro lavoro. I detergenti per lavatrici sono studiati per sciogliere anche le macchie più ostinate.

Al tempo delle nostre nonne invece si andava al lavatoio pubblico con un cesto di panni. Poi si lavavano a mano, con del sapone di Marsiglia e l’acqua fredda. Ciò che facevano le nonne era di battere i panni sul bordo del lavatoio. Questa azione meccanica dava alla stoffa un certo strofinio contro la pietra, che aumentava l’azione pulente del sapone. Questo è uno dei segreti dei tempi antichi e che non è possibile ripetere con la lavatrice.

Una pallina da tennis stanca di giocare? Nella lavatrice possiamo riciclarla

Tuttavia c’è un modo che ci permette di avere un effetto simile a quello delle nostre nonne. Per creare un effetto strofinio si può aggiungere al bucato una pallina da tennis. Non è necessario che sia nuova, ma anche una pallina che è già andata in pensione andrà bene.

Bisogna metterla nel cestello della lavatrice affinché la sua azione “abrasiva” faccia effetto. Ma quante palline bisogna utilizzare durante un lavaggio. Basta calcolare all’incirca quanto pesa il nostro carico di panni in lavatrice. Per ogni 2 o 3 chili di panni ne va messa una. Dal momento che un cestello medio sopporta dai 7 a 9 Kg, ci regoliamo di conseguenza. Tuttavia c’è anche da tener presente che una cosa è il peso massimo dichiarato e un altro quello che conviene impiegare. Per questo motivo si consiglia sempre di non caricare la lavatrice al massimo.

Altri vantaggi dell’uso delle palline da tennis

Il fatto che durante il lavaggio la pallina da tennis strofini contro il bucato, comporta anche un altro vantaggio. Oltre a quello già detto di un bucato più pulito, c’è anche un maggior risparmio di detersivo. Non ci sarà bisogno di utilizzare la dose completa di detergente che si usa di solito.