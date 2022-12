Lampadine miracolo con oltre il 90% in meno nella bolletta elettrica! Un risparmio assicurato

Probabilmente non ancora tutti hanno fatto il passaggio a questo tipo di lampadine che abbattono i costi sulla bolletta elettrica in un modo quasi miracoloso. Vediamo di che si tratta.

Ciò che preoccupa molto le famiglie europee in questo periodo sono i costi dell’energia elettrica e quelli del gas. In Italia poi buona parte dell’energia elettrica si produce bruciando gas. Per questo motivo l’energia costa tanto e tutti cercano il modo per risparmiare e pagare di meno.

Lampadine miracolo con oltre il 90% in meno sull’illuminazione

Probabilmente però non tutti sanno che vi è un modo per abbattere i costi dell’illuminazione, sia all’interno della casa come anche fuori. Utilizzando le lampadine di ultima generazione è possibile risparmiare anche oltre il 90% della spesa elettrica sull’illuminazione. Si tratta delle lampadine a led.

Se volessimo fare un paragone con l’illuminazione al tempo dei nostri genitori o dei nostri nonni, dovremmo riscoprire le lampade incandescenza. Nonostante queste siano quasi del tutto fuori uso, eppure ancora sono presenti in qualche casa. Ebbene, le lampadine a led, che sostituiscono quelle a incandescenza, permettono un risparmio di oltre il 95% del consumo. Si potrebbe dire veramente un risparmio miracoloso. L’unico problema di queste lampadine è che costano di più. Il prezzo è più alto sia rispetto a quelle a incandescenza, come a quelle a risparmio energetico, ovvero tipo fluorescente.

Lampadine a led e a risparmio energetico

Tuttavia ciò che forse è poco noto riguarda il risparmio che si ottiene rispetto alle lampadine a risparmio energetico. Questo ultimo tipo di lampadina è molto diffuso in diverse case e anche in molti ambienti. In genere lo si ritiene non molto diverso dalle lampadine a led, visto che per alcuni fanno più o meno lo stesso tipo di luce. La differenza però si è accentuata in questi ultimi tempi. Se sostituissimo infatti le lampadine a risparmio energetico con quelle a led, si potrebbe avere un guadagno anche del 60%, come energia risparmiata. Le lampadine a led perciò si mostrano come le più convenienti attualmente sul mercato. Sono lampadine miracolo con oltre il 90% in meno rispetto a quelle a incandescenza. Così si risparmia.

Possibili svantaggi

Qualche obiezione potrebbe arrivare dal fatto che costano di più. A parte le lampadine a led che sono anche smart, e che si attivano quando si abbassa la luce e si disattivano quando aumenta. Nonostante il costo superiore di qualche euro, la differenza verrà ammortizzata con i consumi molto ridotti in bolletta.

Un altro vantaggio delle lampadine a led è che durano molto di più rispetto alle altre. Bisogna fare attenzione però ad acquistare le lampadine a led a classe energetica A, la migliore per quanto riguarda il risparmio. Inoltre accertarsi che siano di buona qualità costruttiva. Infatti il problema di queste lampadine, potrebbe dipendere non dai led, ma da una componentistica di scarsa qualità.

Infine bisogna tener presente che il 15% di una bolletta elettrica dipende dalla illuminazione della casa. Questo costo si può ridurre anche più della metà con l’uso delle lampadine a led.