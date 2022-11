3 imperdibili consigli per risparmiare soldi in casa con la lavatrice e il lavaggio dei piatti

I costi dell’energia elettrica e del gas interessano sempre più famiglie e imprese. In casa ci si chiede spesso come poter risparmiare senza comprare costose apparecchiature. In effetti è proprio nella cura della casa di ogni giorno che il risparmio si potrebbe realizzare. Ci saranno utili 3 imperdibili consigli, che ci aiutano anche nell’utilizzo della lavatrice e della lavastoviglie.

Abbassare le temperature nei lavori domestici

Uno dei 3 imperdibili consigli per risparmiare soldi in casa è proprio quello di abbassare le temperature. Il riscaldamento dell’aria come quello dell’acqua si paga e di questi tempi costa anche caro. Se vi sono degli ambiti, anche piccoli, in cui si può risparmiare, sarebbe meglio.

Uno di questi è quando laviamo i piatti. Si potrebbe provare a lavare i piatti e le stoviglie con una temperatura non troppo calda. Ci sono dei detergenti per piatti che lavorano bene anche a temperature fredde. In genere non si utilizza l’acqua fredda perché si pensa che non riesca a sgrassare bene. Tuttavia i moderni detergenti lavorano bene anche se l’acqua non è calda.

Come preparare la liscivia con la cenere

Si potrebbe risparmiare anche di più se si utilizzasse la cenere del camino per il lavaggio. Si ottiene così la liscivia, che si fa a partire dalla cenere della legna. Quella del pellet o del carbone non è adatta. Per preparare la liscivia basta far bollire la cenere setacciata, per circa 3 ore. Poi si lascia raffreddare e si toglie l’acqua con un mestolo, senza toccare o smuovere la cenere sul fondo. Si mette la cenere in un panno e si lascia scolare l’acqua in eccesso. La liscivia può tranquillamente sostituire i detergenti persino nel lavaggio della lavatrice.

3 imperdibili consigli per risparmiare soldi con il bucato

Se si lavassero i panni a freddo, si risparmierebbe parecchio con la lavatrice. Certamente oltre il 60% dell’energia elettrica impiegata. Infatti in un lavaggio ciò che incide è l’energia consumata per riscaldare l’acqua. Così, se il lavaggio è a freddo, il risparmio è garantito. Ancor di più se si utilizzasse la liscivia al posto del detersivo.

I lavaggi a caldo fanno aumentare i costi sul consumo della lavatrice. Inoltre non è necessario lavare gli indumenti a 90 o 60 gradi. Già a 40 gradi o meno si ottengono degli ottimi lavaggi.

Spegnere gli elettrodomestici

Alcuni strumenti elettrici consumano anche se semplicemente attaccati alla presa di corrente. Certo, non si ha voglia di staccare la presa ogni volta. A questo scopo meglio utilizzare una ciabatta con interruttore. Così ad esempio con la TV. Una volta messa in standby col telecomando, basta spegnere la ciabatta, affinché questa non consumi. Ancor meglio se la ciabatta è protetta da fulmini e sbalzi di tensione. Gli elettrodomestici durerebbero di più.