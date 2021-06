Cosa attendersi dai mercati azionari in una giornata di venerdì di inizio estate? In genere l’ultima seduta della settimana ha un andamento tranquillo, alle volte anche negativo. Chi ha guadagnato nelle giornate precedenti il venerdì prende profitto e chi intravede delle opportunità di guadagno preferisce attendere il lunedì successivo per acquistare. Gli operatori professionali non amano rimanere con posizioni aperte nel fine settimana a meno che il trend non sia chiaramente al rialzo.

Eppure la seduta ha riservato non poche sorprese e un’azione è svettata in Piazza Affari e un indice azionario è salito sui massimi. Questo perché una montagna di miliardi spinge questo titolo e porta al record una Borsa. I nostri Esperti nell’articolo: WZ”Ecco come Piazza Affari oggi può sbancare e realizzare un nuovo record decennale“, avevano auspicato un possibile massimo di Milano. Il record è arrivato, ma non quello di Piazza Affari, ma di Wall Street.

Una montagna di miliardi spinge questo titolo e porta al record la Borsa

L’indice USA S&P 500 ha aperto in rialzo realizzando il massimo storico. A spingere i prezzi sono state due notizie. In USA l’indice dei prezzi relativo alle spese dei consumatori è salito ma sotto le attese. Questo dato ha rasserenato gli animi degli operatori che temono la fine della politica monetaria accomodante della Federal Reserve.

La seconda notizia riguarda il piano d’investimento in infrastrutture da 1.200 miliardi, che il Presidente Biden vuole fortemente. L’accordo sembra vicino e quindi i mercati festeggiano.

Ma non si festeggia solo in USA, anche in Italia. Il migliore titolo tra le blue chip di Piazza Affari è stato Buzzi Unicem. Questa società avrà notevoli benefici dalla partenza di questo piano da 1.200 miliardi di dollari. Buzzi ha chiuso la seduta con un rialzo del 3,9%, finendo a 23,30 euro. Ma l’azione non è da oggi che sale. Il titolo negli ultimi 6 mesi ha guadagnato il 25%.

Tod’s riprende a correre, mentre Piazza Affari si prende una giornata di riflessione

Un altro titolo che oggi si è rimesso a correre è Tod’s. L’azione ha chiuso in rialzo del 2,7% dopo quattro sedute in calo. Delle potenzialità del titolo ne avevamo parlato in questo articolo: “3 streghe affossano Piazza Affari le banche precipitano mentre Tod’s sbanca“. Dopo i forti rialzi delle precedenti settimane le successive prese di beneficio hanno causato il momentaneo ribasso, che sembra terminato.

Non resta che chiudere con il risultato del Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB). Ieri i nostri Analisti auspicavano un rialzo che potesse portare al record degli ultimi 13 anni. L’auspicato balzo non c’è stato, anche a causa di un andamento contrastato delle Borse europee. Il Ftse Mib ha chiuso a 25.510 punti in rialzo dello 0,3%. Per essere un venerdì di fine giugno possiamo accontentarci.

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.