In inverno in molte siamo abituate a trascurare questa parte delle gambe e quando arriva l’estate abbiamo vergogna di mostrarla.

La pelle delle ginocchia tende a diventare secca, tanto che si screpola e assume un colore rosa scuro.

In questo articolo spieghiamo come mostrare delle ginocchia belle e perfette senza screpolature con semplici rimedi naturali.

Questo fenomeno si acutizza quando tendiamo a indossare jeans stretti o collant tutti i giorni.

Esistono dei rimedi naturali molto efficaci per trattare questo problema alle ginocchia e avere una cute omogenea.

Maschera a base di yogurt papaya o zucca

Ingredienti

a) 120 grammi di yogurt greco;

b) 3 cucchiai di purea di patata.

Preparazione

Mescolare bene entrambi gli ingredienti e applicare sulle ginocchia stendendolo.

Aspettare una quindicina di minuti e sciacquare.

Oli per massaggiare

Sono indicati l’olio di oliva, di mandorle o di cocco. Questi oli sono particolarmente indicati per le pelli secche, perché hanno la capacità di penetrare bene all’interno.

Buccia di banana

Strofinare la buccia di banana sulle ginocchia per ridurre la secchezza è un buon metodo.

La buccia di banana contiene componenti antibiotici e antimicotici.

Aceto di mele

Mescolare l’acqua con l’aceto di mele in un rapporto di 1 a 3.

Inumidire un batuffolo di cotone morbido e bagnare le ginocchia, lasciare agire una decina di minuti e sciacquare.

Aloe vera

Grazie alla presenza degli antiossidanti il gel ricavato da questa pianta leviga le ginocchia in poco tempo.

Applicare sulle ginocchia, massaggiare delicatamente, lasciare in posa per una ventina di minuti e sciacquare.

Yogurt

Mescolare 100 grammi di yogurt neutro con un cucchiaio di aceto. Applicare la soluzione sulla zona da trattare e massaggiare. Lasciare in posa una ventina di minuti, sciacquare e applicare una crema idratante per un risultato ottimale.

Succo di patata

Se le nostre ginocchia oltre ad essere screpolate sono anche scure, un ottimo rimedio è applicare il succo di patate.

Tagliare a metà la patata e massaggiare la parte interessata per mezz’ora. Massaggiare poi anche con l’altra metà.

Questo rimedio va eseguito tre volte a settimana.