La Borsa di Milano si appresta a vivere l’ultima seduta della settimana con maggiore sollievo e con qualche certezza in più rispetto alle precedenti. Quella che si sta per chiudere è stata una settimana difficile ma che potrebbe concludersi nel migliore dei modi. Ecco come Piazza Affari oggi può sbancare e realizzare un nuovo record decennale raggiungendo i 26.000 punti, obiettivo non impossibile. Vediamo perché.

Ieri Piazza Affari ha ottenuto un risultato importante. La Borsa ha ribaltato il dato molto negativo della precedente seduta e quota 25.000 punti ha retto. I nostri Analisti nell’articolo: “Basta che accada questo a Piazza Affari per scatenare una reazione a catena”, hanno sottolineato l’importanza di questo prezzo. Finché l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) si manterrà sopra questa soglia, terrà vive le speranze di una nuova fase rialzista.

Ieri i prezzi dell’indice maggiore di Piazza Affari, sono rimbalzati sul supporto a 25.000 punti e hanno terminato a 25.422 punti, in rialzo dell’1,4%. L’ottima seduta di ieri può trovare un seguito nella giornata di oggi? Vediamo quali sono i fattori positivi che potrebbero favorire un nuovo slancio rialzista e i fattori negativi che potrebbero frenarlo.

Ecco come Piazza Affari oggi può sbancare e realizzare un nuovo record decennale

Partiamo dal fattore negativo. Oggi è l’ultima seduta della settimana e generalmente il venerdì non è favorevole alle Borse. In periodo in cui non c’è una chiara fase rialzista, come questo, gli investitori prudenti tendono a non comprare di venerdì. Mentre tendono a vendere quelli che hanno guadagnato durante la settimana. Oggi si potrebbe assistere a vendite di chi ieri ha guadagnato dal rialzo della Borsa. Se scattassero le prese di beneficio, un ritorno dei prezzi sotto 25.200 punti porterà il Ftse Mib nuovamente sul supporto psicologico dei 25.000 punti.

Ma ci sono anche i fattori positivi. Il contesto dei mercati azionari volge al bello. La Borsa USA è tornata a salire ed è vicina ai massimi assoluti. Oggi Piazza Affari potrebbe anche regalare una sorpresa e spingersi verso vette storiche. Il Ftse Mib ha un’area di resistenza a 25.450-25.500 punti. Se riuscirà a superarla potrà spingersi fino a 25.600 punti e probabilmente anche a 25.800 punti. Rimane una remota possibilità che i prezzi possano salire fino a 26.000 punti, realizzando il record degli ultimi 13 anni. I prezzi dovrebbero salire di oltre il 2%. L’ipotesi è improbabile ma non è impossibile.

Approfondimento

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.