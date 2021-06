La settimana dei mercati azionari termina con un brusco ribasso della Borsa di Milano ma anche di quelle europee. Volendo fare una sintesi potremmo scrivere che 3 streghe affossano Piazza Affari, le banche precipitano mentre Tod’s sbanca.

Purtroppo nelle ultime analisi siamo stati facili profeti e lo scriviamo con disappunto, perché la nostra intuizione ha riguardato l’andamento negativo della Borsa. Anche se in parte consola il fatto che Tod’s abbia guadagnato quasi oltre 20% dopo la prima analisi dei nostri Esperti.

Oggi tutti i mercati azionari hanno vissuto una giornata negativa. In Europa è stata una giornata pesante, con perdite che hanno sfiorato il 2%. Anche Wall Street ha aperto in calo con l’indice Dow Jones in deciso ribasso. A cosa è dovuto questo improvviso calo? Probabilmente l’effetto delle 3 streghe ha contribuito a spingere gli operatori alle vendite. Nella giornata odierna sono andati in scadenza contemporaneamente i future su indici e le opzioni su azioni e indici. È una particolare scadenza che avviene ogni terzo venerdì di marzo, giugno, settembre e dicembre.

3 streghe affossano Piazza Affari, le banche precipitano mentre Tod’s sbanca

Il giorno delle 3 streghe i mercati sono fortemente volatili a causa dell’elevata attività speculativa di brevissimo periodo. Poi, però, i corsi riprendono il loro normale andamento di fondo, che nelle Borse europee e in quelle statunitensi rimane rialzista. Anche Piazza Affari rimane con una tendenza rialzista di fondo, nonostante la giornata pessima. Oggi il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso in calo dell’1,9% a 25.218 punti.

La giornata di Piazza Affari è partita subito in calo. Dopo poco i prezzi del Ftse Mib hanno rotto al ribasso il supporto a 25.700 punti. Quando sono scesi anche sotto 25.600 punti i prezzi hanno iniziato a correre verso il basso. Confermando quanto scritto dai nostri Esperti in questa analisi: “Questa figura può cambiare il futuro prossimo della Borsa di Milano“.

Sotto pressione sono andati i titoli bancari, che ancora una volta hanno zavorrato la Borsa. Unicredit ha perso il 4,3%, Intesa Sanpaolo il 3%, BPER Banca il 2,2%. In concomitanza con la discesa dei prezzi dei titoli bancari è schizzato verso l’alto lo spread BTP-Bund. Il differenziale di rendimento tra titoli di Stato decennali italiani e tedeschi è salito di oltre il 5%, a 107 punti.

Chiudiamo con una nota positiva. Oggi il miglior titolo della Borsa è stato Tod’s. Negli ultimi giorni più volte gli Analisti di ProiezionidiBorsa avevano acceso un focus sul titolo. Avevamo intitolato l’ultima analisi: “In una Borsa incerta occhi puntati su questo titolo che sta sbancando“, con riferimento a Tod’s. Oggi l’azione ha guadagnato il 13%.

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.