I programmi di cucina ormai sono praticamente in ogni palinsesto che si rispetti. A noi italiani piace mangiare e cucinare, c’è poco da fare. E facendo zapping tra i vari canali, anche i meno appassionati avranno notato un particolare. Ogni chef o cuoco nella sua cucina non usa quasi mai le pentole antiaderenti. Ma al loro posto, queste bellissime pentole color argento grandi e capienti. Ma qual è il motivo?

Le pentole perfette per una cottura omogenea

Stiamo parlando di pentole e padelle di alluminio. Questo pentolame è perfetto per tutte le cotture. L’alluminio consente una distribuzione uniforme del calore. Sono delle pentole molto leggere e tra le più utilizzate nelle cucine professionali. Resistono a lungo e non si rovinano facilmente. Inoltre hanno un prezzo relativamente contenuto e si possono riciclare.

Sono le migliori pentole da usare in cucina ma mai metterle in lavastoviglie

Apparentemente non sembrano avere particolari lavorazioni. Ma in realtà le pentole subiscono un processo di anodizzazione. Questo evita la cessione di ossidi che possono essere nocivi se a contatto con gli alimenti. Ma purtroppo non protegge l’alluminio dagli acidi. Infatti, non bisogna mai usare alimenti come il succo di limone e lasciarlo in pentola per troppo tempo. Ma anche aceto o salsa di pomodoro. O cibi troppo salati come i capperi.

E per lo stesso motivo non vanno mai messe in lavastoviglie. Per non rovinare lo strato protettivo che evita che l’alluminio sia nocivo. Se per sbaglio abbiamo lavato in lavastoviglie un utensile o una padella di alluminio, buttiamola subito. Se usiamo bene queste pentole possono essere fantastiche. Quindi evitiamo alimenti acidi, non lasciamo le nostre preparazioni nella pentola troppo a lungo. Mai lasciare le pentole d’alluminio vuote sul fornello acceso. Scegliamo prodotti professionali e certificati. E laviamole sempre a mano, con detersivi non troppo aggressivi.

Ecco perché sono le migliori pentole da usare in cucina ma mai metterle in lavastoviglie. Questo pentolame è davvero il più efficace per le preparazioni, ma bisogna sapere come trattarlo. Motivo per cui spesso si trova nelle cucine professionali e non in quelle casalinghe. Va maneggiato con esperienza.

Approfondimento

