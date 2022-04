Le stiliste sono all’opera per colorare al meglio questa primavera 2022. Il bello di questa stagione è che si può dare sfogo alla fantasia negli abbinamenti con make up, accessori e abiti.

Lo smalto può essere cambiato più volte durante la settimana e questo rende possibile sperimentare stili e colori. È necessario assecondare la personalità. Il look, l’umore e la voglia di vacanza possono farci cambiare i gusti rapidamente.

Se mettiamo da parte il classico colore rosso, unghie eleganti anche dopo una certa età sono garantite da questi i colori di moda nella nuova stagione e che ci porteranno fino all’estate.

Un ritorno al passato

I colori pastello si trovano in cima ai desideri delle stiliste che cercano nella luce l’ispirazione per le nuove creazioni. Sono pastello i colori degli smalti neon a cui applicare puntini o forme astratte di ogni tipo. La tonalità si può scegliere in base al colore della pelle e le fantasie possono essere minimali. Neon più vivaci con i colori giallo acido e rosa acceso sono previsti quando l’estate si avvicinerà. Un ritorno agli anni novanta, quindi, soprattutto con la scelta fluo. Ma anche in questo caso sono le decorazioni a prevalere, in modo che sia la luce la vera protagonista di outfit e manicure. Si cercano sfumature neutre, anche gli stili retrò con il giallo tendono a non essere esagerati. Le sfumature sono sempre attenuate. Il blu pervinca non era fino a qualche anno fa tra i colori preferiti, ma in questa primavera per molti sarà il vero protagonista. Anche con rifermenti al viola e con gli smalti che si asciugano in fretta. Il blu pervinca si può notare nelle centinaia di decorazioni che caratterizzano le unghie delle cantanti più gettonate.

Unghie eleganti anche dopo i 50 e i 60 anni con questi smalti che si abbinano a tutto per la primavera 2022

Non può mancare, in questa primavera, un colore facile da abbinare come il bianco. Sempre in tema minimale e di grande personalità, ma allo stesso tempo funzionale. Sul bianco si possono aggiungere le decorazioni preferite per avere numerose variazioni di stile.

Se, invece, vogliamo rimanere in tema di luminosità, le manicure perlescenti sono di nuovo sulla cresta dell’onda. Sempre con sfumature blu o pastello, riescono a sposare benissimo uno stile che sia sopra le righe ma senza strafare. Le mani appaiono eleganti, pulite e ben curate.

C’è, infine, una tonalità che ha spopolato in autunno e che si ripresenta anche per queste stagioni calde, sempre in tendenza, sempre di moda. È il verde, in varie tonalità, dalle più chiare alle più scure, ma in questa primavera con tendenze al giallo e al grigio. Diventerà poi il lime quella più richiesta quando arriverà il caldo.

Immancabili le finiture che accompagnano tutti questi colori. Sono metalliche, dorate e argentate proprio come quelle della cantante Dua Lipa, oppure cromate blu e rosa.

